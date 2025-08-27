«Датарк» и ГК «Хост» построили модульный ЦОД для крупного металлургического предприятия

Компания «Датарк» совместно с федеральным интегратором ГК «Хост» завершила проект по созданию модульного центра обработки данных для одного ведущих предприятий металлургической отрасли в России. Новый объект стал третьим модульным ЦОДом, реализованным для заказчика.

Изначально планировалось разместить ИТ-инфраструктуру внутри стационарного здания, однако выбор был сделан в пользу модульного формата из-за оперативных сроков изготовления и гибкой интеграции в производственный контур. Такой подход позволил оптимально разместить оборудование на площадке, упростить подключение инженерных систем и ускорить ввод объекта в эксплуатацию без ущерба для производственных процессов.

Новый модульный ЦОД рассчитан на размещение 12 серверных стоек общей мощностью 84 кВт. Резервирование выполнено по схеме N+1 как в ИБП, так по линии силовой кабельной системы. В качестве источников бесперебойного питания применены литий-полимерные аккумуляторные батареи, обеспечивающие до 30 минут автономной работы. Также в рамках проекта была реализована интеграция автоматизированной системы мониторинга DATCHECK. Новый модуль установлен на общей площадке рядом с первым ЦОД, построенным «Датарк» в 2023 г.

«Размещение двух модульных ЦОД рядом дает заказчику важные преимущества. Это упрощает инфраструктурную связность между модулями, снижает задержки при передаче данных, позволяет централизованно управлять инженерными системами и упрощает обслуживание. Мы заложили в проект архитектуру, которая обеспечит отказоустойчивость, но при этом будет удобна в эксплуатации и масштабировании. Такой подход позволил быстро развернуть объект и интегрировать его в существующую ИТ-среду без риска для работы бизнеса», — отметил Сергей Виноградов, начальник отдела продаж «Датарк».

Как отметил директор департамента инфраструктурных систем ГК «Хост» Денис Прозоров, инфраструктура была адаптирована под особенности площадки: «Размещение двух модулей на едином фундаменте позволило упростить коммуникационные и энергетические связи между ними, сократить сроки настройки и обеспечить высокую отказоустойчивость. Такой подход особенно ценен, когда важно быстро масштабировать ресурсы без потерь в надежности».