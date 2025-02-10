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Datark Datcheck



10.02.2025 Подтверждена совместимость системы зонтичного мониторинга UDV ITM и ПАК для мониторинга и управления ЦОД Datcheck 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 2
03.02.2023 Компания ДАТАРК представила систему диспетчеризации ЦОД DATCHECK 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Datark Datcheck и организации, системы, технологии, персоны:

Datark - Датарк 8 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
Netwell - Нетвелл 49 1
Галэкс НТЦ - Galex 37 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
Комрунет 2 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 1
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5G - пятое поколение мобильной связи 2192 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 51 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 174 1
UDV group - UDV ITM 3 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 1
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