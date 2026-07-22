UDV Group и «Датарк» вывели на рынок киберзащищенный модульный ЦОД

Российский разработчик решений в области киберустойчивости UDV Group совместно с производителем модульных центров обработки данных «Датарк» представил готовый МЦОД с комплексным мониторингом ИТ-оборудования, инженерной инфраструктуры и систем управления. Решение позволяет выявлять киберугрозы, сбои и несанкционированные изменения до того, как они приведут к перегреву серверов, остановке оборудования или нарушению работы дата-центра. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

Ключевым элементом нового МЦОД стал единый контур контроля, построенный на базе решений UDV Group и системы мониторинга инженерной инфраструктуры Datcheck. Он объединяет данные о состоянии серверов, сетевом трафике, системах электроснабжения и охлаждения, а также автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Такой подход особенно важен для дата-центров, в которых размещается высокопроизводительное оборудование для задач искусственного интеллекта. Высокая плотность вычислительной нагрузки увеличивает требования к охлаждению и электроснабжению. Даже кратковременный сбой инженерной системы в такой инфраструктуре может привести к перегреву и остановке серверов.

«По мере роста вычислительных нагрузок граница между ИТ-инцидентом, кибератакой и инженерным отказом становится все менее очевидной. Проблема может начаться с несанкционированного изменения настроек, а проявиться уже как перегрев оборудования или остановка сервиса. Поэтому недостаточно отдельно контролировать серверы, сеть и системы охлаждения. Специалисту необходимо видеть, как события в этих контурах связаны между собой», – отметил Денис Назаренко, руководитель технической поддержки продаж, UDV Group.

Защита МЦОД организована на трех уровнях. Физический уровень предусматривает антивандальное исполнение и контроль доступа. Инженерный включает резервирование систем электроснабжения и охлаждения, а также непрерывный мониторинг оборудования с помощью отечественной системы Datcheck.

Контроль ИТ-инфраструктуры реализован на базе UDV ITM. Решение собирает и сопоставляет данные о состоянии оборудования и сервисов, помогая специалистам оперативно выявлять отклонения и определять их причины.

Для контроля технологического сегмента используется UDV Datapk Industrial Kit. Система отслеживает работу АСУ ТП и сетевых взаимодействий, выявляет аномалии, киберугрозы и несанкционированные изменения. Это позволяет обнаруживать попытки воздействия не только на серверы и сетевое оборудование, но и на системы управления электроснабжением, вентиляцией и охлаждением.

Совместимость решений UDV Group и Datcheck подтверждена испытаниями и сертификатом. Компании получают готовый комплекс и могут не тратить время на самостоятельный подбор, проверку совместимости и интеграцию нескольких разрозненных систем мониторинга.

«Сегодня растет спрос на продукты, которые позволяют одному специалисту контролировать весь дата-центр в одном окне. Решения Datcheck и UDV ITM объединяют мониторинг ИТ- и инженерной инфраструктуры. Их совместимость подтверждена испытаниями и сертификатом, поэтому компании не нужно самостоятельно подбирать и интегрировать различные системы. Сейчас мы работаем над более глубокой интеграцией продуктов, которая позволит быстрее определять причины возникающих проблем», – сказал генеральный директор «Датарк» Евгений Тропин.

Модульный ЦОД с комплексным мониторингом уже доступен для заказа. Решение ориентировано на банки, промышленные предприятия и другие организации, которые развивают собственные вычислительные мощности, но не планируют создавать отдельную крупную службу для круглосуточного контроля всех систем дата-центра.