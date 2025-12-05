Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Российская система мониторинга Datcheck получила ИИ-модули для прогнозирования сбоев

ГК «Датарк» совместно с научной командой УрФУ завершила работу над модулями предиктивной аналитики системы мониторинга Datcheck для центров обработки данных (ЦОД) и промышленной инфраструктуры. Решение позволяет выявлять потенциальные неисправности, оптимизируя эффективность работы охлаждения и других инженерных комплексов.

Модули создавались на основе математических моделей и машинного обучения. На основании научных разработок проект Datcheck в сентябре 2025 г. стал резидентом технокластера «Сколково».

Для испытаний комплекса был смоделирован участок машинного зала ЦОД с межрядным охлаждением. На площадке специалисты имитировали различные типы неисправностей такие как утечка фреона и загрязнение теплообменника. В рамках тестирования анализировались показатели более десятка параметров системы охлаждения и электроснабжения.

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы
Цифровизация

«Мы находимся в точке, где становится недостаточно иметь систему классического мониторинга. Внезапный отказ системы инженерного оборудования в ЦОДе может привести к миллионным убыткам из-за простоя IT-инфраструктуры. Наша цель — не просто зафиксировать сбой, а не дать ему случиться», — отметил генеральный директор «Датчек» Павел Соловьев.

По его словам, каждая из критичных ситуаций происходит по стечению определенных обстоятельств. Модули предиктивной аналитики во время тестов детектировали аварии раньше на 6-10 суток до того, как они произойдут. Сейчас обновление Datcheck находится на завершающей стадии закрытого тестирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

В России создан энергосберегающий ИИ, обученный самостоятельно выключаться после работы

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP-система

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще