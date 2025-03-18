В России запустили тест-драйв системы мониторинга и управления ЦОД

Компания «Датарк» запускает бесплатный тест-драйв программно-аппаратного комплекса Datcheck — автоматизированной системы мониторинга и управления ЦОД. Решение позволяет отслеживать состояние инженерной инфраструктуры, контролировать ее работу и предотвращать аварийные ситуации. Об этом CNews сообщили представители компании «Датарк».

«Мы даем будущим пользователям возможность протестировать Datcheck в собственной инфраструктуре бесплатно, с помощью специального демокомплекта. Это позволяет оценить преимущества системы в реальных условиях, без финансовых вложений», — сказал Павел Соловьев, product owner Datcheck.

Демокомплект поставляется в двух защитных боксах. В одном — шесть беспроводных датчиков температуры и влажности, а также датчик протечки, в другом — промышленный компьютер с сенсорным дисплеем и предустановленной системой Datcheck. Датчики работают автономно до семи дней и обеспечивают круглосуточную диагностику. Решение позволяет контролировать работу двух ИБП и двух прецизионных кондиционеров. Система имеет интуитивно понятный интерфейс, что делает мониторинг доступным не только для операторов дата-центров и технических специалистов, но и для топ-менеджеров.

Развертывание демокомплекта можно провести самостоятельно или с помощью сертифицированных партнеров «Датарк». Тестовый период составляет неделю с возможностью продления при необходимости.