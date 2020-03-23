Как «Билайн», «Озон» и «Связной» заставляли поднять цены на смартфоны Philips

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Дело о завышении цен на смартфоны Philips

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовало мотивировочную часть по делу компании «Сангфей СЭС Электроникс Рус» («Сангфей Рус»), единственного в России импортера смартфонов Philips. Производителем телефонов под данной маркой является китайская компания Shenzhen Sang Fei Consumer Communications.

ФАС обнаружила, что с конца 2016 г. по начало 2017 г. компания «Сангфей Рус» осуществляла координацию экономической деятельности реселлеров в отношении продажи ряда моделей моделей Philips: S309, S307 и S337.

В ходе слушаний ФАС делала соответствующие запросы крупнейшим ресселерам сотовых телефонов: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Связной Логистика», «ДНС «Ритейл», «Ситилинк», «Онлайн Трейд» и «Интернет Решения» (торговая марка «Озон»).

Комиссия изучила электронную переписку сотрудников «Сангфей Рус» друг с другом и с реселлерами. Из нее следовало, что компания «Сангфей Рус» осуществляла мониторинг розничных цен, установленных реселлерами на смарфтоны Philips, и в случае отклонения от определенных компанией рекомендованных розничных цен (РРЦ) направляла требования об устранении нарушений.

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В некоторых случаях реселлеры сами обнаруживали, что их конкуренты работают по ценам, отличающимся от РРЦ, и требовали от «Сангфей Рус» повлиять на такую ситуацию. Обычно после получения таких мер сотрудники «Сангфей Рус» принимали меры для прекращения нарушений.

«Для поднятия цен нужна общая коммуникация»

В решении ФАС приводятся фрагменты такой переписки, но, как правило, без указаний, кто и кому их отправлял. Так, в письме от 14 ноября 2016 г. содержались скриншоты интернет-магазина «Связной» и следующий текст: «Просьба скорректировать до уровня РРЦ цены на S309».

В письме от 23 ноября 2016 г., направленным в адрес сотрудника «Сангфей Рус» Геннадия Германа, говорилась следующее: «Информация по ценам на 23 ноября с приложениями таблицы по ценам РРЦ» (по-видимому, отправитель был также сотрудником «Сангфей Рус»). В ответ Герман сообщил следующее: «Список нарушителей растет, пожалуйста, обратите внимание».

В ответ были получены следующие пояснения:: «Геннадий, добрый вечер! По S307 с 21.11 такая цена у Евросети и Связного. Озон и другие сегодня отпустили по этой модели. (Эльдорадо и ММС видимо старые остатки, отгрузки им закрыты). Для поднятия цены нужна общая коммуникация. По другим моделям работаем над выравниванием цен».

После данной переписки, как установил ФАС, цена на смартфон Philips S309 у «Озона» с 23 ноября выросла с 4,49 тыс. руб. до 4,99 тыс. руб. Такая же цена поддерживалась у шести из 10 реселлеров. А у «Вымпелкома» цена на смартфон Philips S307 выросла с 3,39 тыс. руб. до 4,49 тыс. руб. Такая же цена поддерживалась у 5 из 10 реселлеров.

«Большая просьба поучаствовать в повышении цен»

В другом письме, отправленным 10 января 2017 г. некой Софией (по-видимому, сотрудницей «Сагнфей Рус») сотруднице неназванного реселлера по имени Марина, говорилось о необходимости «поучаствовать» в поднятии цены на смартфон Philips S909: «Марина, добрый день! После праздников по рынку много нарушений, поэтому завтра к 11 поднимаем конкурентов до уровня РРЦ. Большая просьба также поучаствовать и поправить цены на S309. Спасибо заранее».

В ответном письме содержалась следующая информация: «Софья, поправим и ждем исправления цен до РРЦ на рынке. Спасибо». Далее Софья ответила: «Марина, извините пожалуйста за накладку Озон и Техносила исправили, Юлмарт сейчас поднимем».

«Мы подняли цены, а рынок - нет»

В ответ на это Марина пожаловалась следующим образом: «Добрый день!. Софья, мы поправили, а рынок нет». К этому письму прилагалась таблица с ценами на смартфоны S307, S309 и S377.

В тот же день София отправила письмо некой Анастасии (видимо, также сотруднице «Сангфей Рус»), в котором содержалась следующая просьба: «Анастасия, по Билайну работаем, со Связным лучше назначить время. Получится поднять всех завтра к 11».

«Клиенты спрашивают, когда «Билайн» и «Связной» поправят цены?»

В ответном письме, среди получателей которого был указан упомянутый Геннадий Герман, было сказано следующее: «София! Мы начала выправлять цены, но клиенты спрашивают, когда поправят Билайн и Связной. Может назначить время?» К письму была прикреплена таблица с ценами на смартфоны S307, S309 и S337.

После данной переписки, как установила ФАС, «Озон» с 28 января повысил цену на смартфон Philips S309 с 4,35 тыс. руб. до 4,49 тыс. руб. Такая же цена поддерживалась у шести из 10 реселлеров.

«Вымпелком» с 13 января повысил цену на смартфон Philips S307 с 4,39 тыс. руб. до 5,49 тыс. руб. Такая же цена поддерживалась у пяти из 10 реселлеров.

Дистрибьютор Philips был оштрафован на 2 млн рублей

В связи с вышеизложенным комиссия ФАС признала, что действия сотрудников «Сангфей Рус» по установлению рекомендованных розничных цен на смартфоны Philips, осуществлению контроля за соблюдением реселерами данных цен, склонению и оказанию воздействия на реселеров с целью соблюдения РРЦ являются нарушением антимонопольного законодательства.

Со своей стороны, «Сангфей Рус» пообещала прекратить незаконные действия по координации экономической деятельности реселлеров смартфонов Philips. В связи с этим ФАС не стала выдавать компании предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства. При этом на компанию был наложен штраф в размере 2 млн руб., который она выплатила.