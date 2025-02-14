Xenium X680 — классическая раскладушка с двумя дисплеями и рекордной автономностью

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус» представляет новый мобильный телефон Xenium X680 — стильную и функциональную раскладушку с двумя дисплеями и внушительной автономностью. Об этом CNews сообщили представители «Сангфей СЕС Электроникс Рус».

Главный 2,8-дюймовый дисплей (240×320 пикселей) обеспечивает комфортное чтение сообщений и навигацию по меню, а дополнительный 1,77-дюймовый экран (128×160 пикселей) на внешней панели мгновенно показывает входящие вызовы, уведомления и время, избавляя от необходимости открывать телефон.

Благодаря емкому аккумулятору 1800 мАч Xenium X680 может работать до 54 дней в режиме ожидания и до 22 ч. в режиме разговора (указанные характеристики основаны на исследованиях полностью заряженной батареи, производимых в лаборатории с отключенной функцией Bluetooth; фактические показатели определяются настройками оператора и режимом использования мобильного телефона). Теперь можно дольше оставаться на связи без необходимости постоянной подзарядки.

Xenium X680 — классическая раскладушка с двумя дисплеями и рекордной автономностью

Телефон поддерживает две SIM-карты в режиме ожидания, что позволяет легко разделить личные и рабочие контакты или выбрать оптимальные предложения даже от разных операторов. Слот для MicroSD дает возможность расширить память, а встроенные FM-радио и камера 0,3 Мп делают устройство еще более универсальным.

Компактные размеры (107,5*57*21,5 мм) и вес всего в 139 г делают Xenium X680 удобным для повседневного использования. Классическая раскладушка не только защищает клавиатуру и экран от повреждений, но и придает устройству шарм.

Модель доступна для покупки в красном и темно-сером цвете. Xenium X680 можно приобрести за 3,99 тыс. руб.

Технические характеристики

Мобильный телефон под товарным знаком Xenium, модель X680 (CTX680): CTX680DG/00 цвет темно-серый, CTX680RD/00 цвет красный.

Стандарт: 900/1800 МГц, BT 2.1. Две SIM-карты (mini, mini): размеры: 107.5x57x21.5 мм, вес 139 г; дисплей 2.8” 240х320 пикселей +1.77” 128х160 пикселей; поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания; до 1,307 тыс. ч в режиме ожидания; до 22 ч в режиме разговора; камера 0.3 Мп; слот для карты памяти Micro SD (карта памяти в комплект не входит, до 32 ГБ); FM-радио; тип корпуса - раскладушка; аккумулятор 1800 мАч; SMS; функции -будильник, калькулятор, телефонная книга; предустановленное ПО отсутствует; ОС - MTK Nucleus RTOS.

Комплектация: телефон, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, инструкция на русском языке, гарантийный талон, коробка.