На российском рынке появятся телефоны и аксессуары под брендом Xenium

Компания «Сангфей», официальный импортер мобильных телефонов и детских смарт-часов Philips, представила в России новую линейку телефонов и аксессуаров под брендом Xenium.

Энергосберегающая технология, благодаря которой мобильные телефоны Philips завоевали доверие и стали популярны у пользователя, дала название бренду — Xenium. За счет сочетания емкого аккумулятора и оптимальных заводских настроек Xenium позволяет устройствам работать рекордно долгое время без подзарядки.

В линейку Xenium войдут пять мобильных телефонов: X170, X240, X300, X600 и X700, — а также пауэрбанки, зарядные устройства и кабели. Все устройства отвечают современным требованиям рынка и пользователей, имеют премиальное качество и стильный дизайн. Аксессуары поддерживают быструю зарядку, а телефоны имеют универсальный разъем USB Type-C.

Xenium X170 — модель начального уровня с ярким экраном диагональю 1,77” и аккумулятором объемом 1000 мАч. Х170 может проработать до 34 дней в режиме ожидания и до 12 часов — в режиме разговора.

Xenium X240 — телефон из среднего ценового сегмента с большим 2,4” дисплеем и батареей емкостью 1700 мАч. Время работы Х240 без подзарядки составит до 49 дней в режиме ожидания и до 20 часов — в режиме разговора.

Xenium X300 — данная модель пригодится рыбакам, туристам да и всем любителям отдыха вдали от цивилизации, так как благодаря внушительному аккумулятору 3000 мАч и энергосберегающей технологии Xenium телефон не только долго работает без подзарядки — до 90 дней в режиме ожидания и до 36 часов в режиме разговора, — но и имеет функцию пауэрбанка.

Xenium X600 — раскладушка, которая придется по нраву школьникам и тем, кому важно не допустить случайных нажатий. Дисплей диагональю 2,4 дюйма и аккумулятор емкостью 1000 мАч: до 33 дней работы в режиме ожидания — обеспечивают комфорт использования, а внешний экран предназначен для демонстрации уведомлений, даже если крышка закрыта.

Xenium X700 — замена стационарному телефону и идеальный выбор для представителей старшего поколения. Док-станция, емкий аккумулятор 1700 мАч, до 49 дней работы без подзарядки, увеличенные кнопки и яркий дисплей — все, чтобы сделать эксплуатацию комфортной.

Мобильные телефоны заинтересуют широкую целевую аудиторию, поскольку обладают всеми характеристиками, обеспечивающими удобство повседневного использования. Модели могут выступать в качестве как основного телефона, так и резервного.

В будущем компания планирует расширять ассортимент и представлять новые востребованные модели.