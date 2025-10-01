В МТС стартовали продажи серии Huawei Watch GT 6 и Huawei Watch D2 и наушников Huawei FreeBuds 7i

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о начале продаж серии смарт-часов Huawei Watch GT 6 Pro и Watch GT 6 с расширенными спортивными функциями, включая мониторинг для велотренировок на профессиональном уровне, автономностью до 21 дня и системой анализа эмоционального состояния. Также начинаются продажи наушников Huawei FreeBuds 7i, которые оснащены системой динамического активного шумоподавления 4.0, и умных часов Huawei Watch D2 в новом синем цвете. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам предзаказа, который длился с 19 по 30 сентября, наибольшим спросом пользуется модель Huawei Watch GT 6 Pro, на которую пришлось 56% всех заказов. Версия GT 6 собрала 42%, а часы Huawei Watch D2 — 2%. В топ-3 города по числу предзаказов вошли Москва (22%), Подольск (16%), а также Санкт-Петербург (9%).

При покупке умных часов Huawei Watch GT 6, Huawei Watch GT 6 Pro и Huawei Watch D2 в синем цвете с 1 по 31 октября пользователи получат в подарок наушники Huawei FreeBuds 6i. Также в этот период действует скидка 500 руб. на новые наушники Huawei FreeBuds 7i.

«Мы видим, что в категории умных часов все более уверенно проявляется тренд на премиальные устройства. Именно версии Pro выходят в лидеры по предзаказам, что подтверждает смещение интереса покупателей в сторону расширенного функционала и более высокого уровня комфорта. Мы уверены, что новые устройства будут востребованы как среди поклонников активного образа жизни, так и среди тех, кто ценит удобство и современные технологии», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Стоимость новинок в МТС: Huawei Watch GT 6 — от 22,99 до 24,99 тыс. руб.; Huawei Watch GT 6 Pro — от 29,99 до 39,990 тыс. руб.; Huawei Watch D2 — 29,99 тыс. руб.; Huawei FreeBuds 7i — 7,99 тыс. руб.

Huawei Watch GT 6 41 мм представлены в четырех цветовых вариантах: сиреневый, коричневый, белый, золотой, а модель на 46 мм — в зеленом, сером и черном. Версия Pro выполнена в коричневом цвете c плетеным ремешком, титановом с титановым ремешком и черном с фторэластомеровым ремешком. Модель Huawei Watch D2 доступна в новом синем цвете с ремешком из композитной кожи.

О Huawei Watch GT 6 и Huawei GT 6 Pro

Флагманская модель Huawei Watch GT 6 Pro доступна в черном, титановом и коричневом цветах. Базовая версия WATCH GT 6 выпускается в двух размерах: 46 мм в сером, зеленом и черном цветах и 41 мм в сиреневом, белом, коричневом и золотом.

Модели оснащены AMOLED-дисплеями. Диагональ составляет 1,47 дюйма у Huawei Watch GT 6 Pro и WATCH GT 6 46 мм и 1,32 дюйма у WATCH GT 6 41 мм. Пиковая яркость экрана достигает 3000 нит, что обеспечивает четкость изображения даже при прямом солнечном свете.

Смарт-часы поддерживают расширенные режимы для занятия спортом на открытом воздухе. Устройства отслеживают скорость, дистанцию, мощность, пульс, рассчитывают уклон маршрута и синхронизируют данные с телефоном. Встроенная система фиксирует падения и отправляет SOS-сообщения.

Для гольфистов предусмотрен отдельный режим. Он позволяет просматривать векторные карты полей, масштабировать изображение и измерять расстояние до препятствий с высокой точностью.

Система TruSense в часах анализирует сон, эмоциональное состояние и физическую активность и формирует персональные рекомендации.

Все модели отслеживают пульсовую волну и аритмии. В версии Pro дополнительно доступна функция ЭКГ для круглосуточного контроля состояния сердца.

Huawei Watch GT 6 Pro работает до 21 дня без подзарядки при минимальной нагрузке и до 12 дней при стандартном использовании. Базовая версия Watch GT 6 обеспечивает до 14 дней автономной работы при минимальном использовании и до 7 дней при интенсивной эксплуатации.

О Huawei FreeBuds 7i

Наушники Huawei FreeBuds 7i получили поддержку усовершенствованной интеллектуальной технологии динамического активного шумоподавления 4.0. Наушники быстро обнаруживают и подавляют окружающий шум с помощью обратных звуковых волн. Сверхбольшое вентиляционное отверстие площадью 8 квадратных мм эффективно поглощает и замедляет шумовые волны, обеспечивая максимальную глубину шумоподавления до 55 дБ.

Наушники Huawei FreeBuds 7i обладают функцией интеллектуального распознавания внешних шумов с помощью одного внутреннего и двух внешних микрофонов. Они собирают данные каждые 2,6 микросекунды и передают их в аудиопроцессор в режиме реального времени. Дополнительный микрофон с поддержкой костной проводимости, в сочетании с тремя другими, обеспечивает четкость голосовых вызовов даже при уровне шума до 90 дБ и сильном ветре.

Huawei FreeBuds 7i впервые оснащены функцией неограниченного пространственного аудио для восприятия звука в пространстве с эффектом объемного звучания. Технологии трехмерного звукового поля, отслеживания положения головы, датчик IMU, а также совместимость со множеством устройств обеспечивают эффект погружения при прослушивании различных видов контента на различных устройствах.

Наушники Huawei FreeBuds 7i изготовлены из легкого пластика, а вес каждого наушника составляет всего 5,4 гр. Наушники доступны в розовом, белом и черном цветах.

О Huawei Watch D2

Huawei Watch D2 — умные часы с функцией круглосуточного мониторинга артериального давления. Устройство автоматически измеряет показатели в заданные интервалы, позволяя отслеживать суточный ритм и получать данные о среднем значении давления днем, ночью и за весь день.

Модель доступна в новом синем цвете и комплектуется ремешком из композитной кожи.

Часы фиксируют девять ключевых параметров здоровья, включая артериальное давление, пульс, уровень SpO₂, частоту дыхания и вариабельность сердечного ритма. Система Huawei TruSense с усовершенствованными сенсорами и алгоритмами обеспечивает высокую точность анализа данных.

Помимо мониторинга здоровья, Huawei Watch D2 поддерживают более 80 спортивных режимов и автоматически распознают популярные виды активности.