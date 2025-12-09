«М.видео» назвала топ-10 самых популярных ноутбуков осени

«М.видео» определила десятку самых популярных ноутбуков этой осени на рынке России. Покупатели чаще выбирали устройства с увеличенной диагональю, высокой автономностью и универсальной производительностью, подходящие одновременно и для учебы, и для работы, и для развлечений. Наибольший интерес пришелся на модели среднего ценового сегмента, а также на игровые ноутбуки среднего класса. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Лидером продаж в денежном выражении стал Huawei MateBook D 16. В топ также вошли игровые модели Asus TUF Gaming F17, MSI Katana 17 и Acer Nitro V 15, а среди премиальных устройств один из ведущих результатов показал Apple MacBook Air на чипе М-серии. Высокий спрос сохранялся на линейки Asus VivoBook и Tecno MegaBook.

В количественном выражении предпочтения покупателей практически совпали: абсолютным фаворитом также стал Huawei MateBook D 16, а следом расположились доступные и сбалансированные модели Tecno MegaBook K15, Asus VivoBook 15 и Asus VivoBook S 16. В десятку вошли как полноразмерные ноутбуки, так и легкие модели для учебы и работы, включая Huawei MateBook D 14 и Acer Aspire Lite 15.

Топ-10 в денежном выражении: Huawei MateBook D 16, Asus TUF Gaming F17, Apple MacBook Air 13 M4, Asus VivoBook 15, Asus VivoBook S 16, Tecno MegaBook K15, Acer Nitro V 15, MSI Katana 17, Huawei MateBook D 14, Machcreator One i3 G2.

Топ-10 в количественном выражении: Huawei MateBook D 16, Tecno MegaBook K15, Asus VivoBook 15, Huawei MateBook D 16, Asus VivoBook S, Huawei MateBook D, Asus TUF Gaming F17, Huawei MateBook D 14, Acer Aspire Lite, Tecno MegaBook K16.

Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.видео» Кирилл Исаев: «Этой осенью покупатели особенно часто выбирали универсальные ноутбуки с увеличенной диагональю и хорошим балансом производительности и автономности. Мы видим устойчивый спрос на модели 15–16 дюймов — они подходят и для работы, и для учебы, и для развлечений. Сильные позиции брендов Huawei, Asus и Tecno показывают, что пользователи стремятся получить максимум возможностей в рамках оптимального бюджета. При этом интерес к игровым моделям тоже сохраняется: это один из наиболее динамичных сегментов, который растет за счет обновления технологий и расширения сценариев использования».