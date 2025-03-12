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«М.Видео-Эльдорадо» отмечает рост продаж наушников и гарнитур на рынке России на 17% в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о том, что продажи наушников и гарнитур на рынке России выросли на 17% в денежном выражении в 2024 г. по сравнению с 2023 г. Всего россияне купили 30,3 млн устройств на общую сумму 73 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Рынок наушников и гарнитур стабильно развивается за счет перехода потребителей на беспроводные модели и выбора устройств с расширенной функциональностью. Сегодня россияне все чаще приобретают наушники как элемент экосистемы брендов, уделяя большое внимание качеству звучания, комфорту и дизайну. Мы видим увеличение доли премиального сегмента, чему способствуют выгодные предложения от производителей и постепенное изменение потребительских предпочтений в сторону более технологичных и удобных решений».

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В денежном выражении лидерами рынка являются Apple, JBL, безымянные производители (Unbranded), Huawei и Samsung. Продажи наушников Apple традиционно высоки благодаря стабильному спросу на AirPods, который поддерживается популярностью экосистемы брендаа. JBL увеличивает долю за счет широкой линейки беспроводных решений и репутации бренда. Безымянные производители развиваются за счет массового спроса на бюджетные наушники. Huawei и Samsung демонстрируют уверенный рост благодаря продвижению TWS-наушников с улучшенной автономностью и удобством интеграции с собственными экосистемами устройств.

В количественном выражении на рынке по-прежнему лидируют безымянные производители (Unbranded), HOCO, JBL, собственные торговые марки ритейлеров (СТМ) и Redmi. Безымянные бренды сохраняют лидерство благодаря широкой доступности недорогих моделей и стабильному спросу массовой аудитории. HOCO удерживает долю рынка за счет сочетания низкой цены и приемлемого качества в бюджетном сегменте. Собственные торговые марки ритейлеров развиваются за счет привлекательной цены и растущей лояльности потребителей к товарам под собственными брендами магазинов. Redmi сохраняет стабильные продажи благодаря доступной цене, молодежному позиционированию и интеграции в экосистему Xiaomi.

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