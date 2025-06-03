«Яндекс Музыка» выпустила автономное приложение для Samsung Galaxy Watch

«Яндекс Музыка» продолжает расширять доступность сервиса на разных устройствах: стриминг представил автономное приложение для Samsung Galaxy Watch. Оно может работать без смартфона и полностью управляется с помощью умных часов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Обладателям Galaxy Watch больше не обязательно брать смартфон на пробежку или тренировку в спортивном зале, чтобы слушать музыку, книги или подкасты. Приложение поддерживает все популярные функции «Яндекс Музыки» — возможность запускать «Мою волну», ставить лайки и добавлять треки в «Коллекцию», а также включать спортивные настройки умной системы рекомендаций («Бег» и «Тренируюсь»).

Дизайн и функциональность приложения обеспечивают знакомый пользовательский опыт на разных устройствах: на главном экране предусмотрен быстрый переход к текущему треку и плееру, а сразу ниже — быстрый переход к загруженному контенту и «Коллекции».

«Коллекция» получила такой же вид, как и в мобильной версии, с возможностью перехода к альбомам, исполнителям, подкастам, книгам и в плейлист «Мне нравится». Чтобы продолжать слушать музыку без интернета, предусмотрен отдельный раздел «Скачанное» — в него можно загрузить, например, понравившиеся треки из «Моей волны», аудиокниги и подкасты.

Запуск приложения для часов для Samsung Galaxy Watch стал еще одним шагом в стремлении сервиса сделать музыку, книги и подкасты доступными для слушателей в любой ситуации, будь то работа в офисе, домашняя рутина или пробежка в парке. Для этого команда «Яндекс Музыки» запустила и продолжает развивать приложения на мобильных устройствах и десктопе, сделала удобную и консистентную веб‑версию стриминга, интегрировала сервис в умные устройства «Яндекса» с «Алисой», а теперь разработала отдельное приложение для Samsung Galaxy Watch.

Samsung Galaxy Watch на WearOS работают с любыми смартфонами на базе Android. Эти часы выделяются своей функциональностью и автономностью, а благодаря поддержке eSim, которую предоставляют российские мобильные операторы, они особенно популярны среди пользователей.

Приложение для часов уже можно установить из Google Play на Samsung Galaxy Watch4 и новее. Оно доступно пользователям на территории России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Армении.