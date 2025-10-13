«М.видео»: в России установлен новый рекорд на рынке планшетов

«М.видео» отмечает рост продаж планшетов в России на 6% в количественном выражении по итогам девяти месяцев 2025 г. С января по сентябрь 2025 г. в стране было реализовано порядка 2,2 млн устройств против 2,0 млн годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Старший менеджер категории «Компьютеры и планшеты» компании «М.видео» Алексей Ломов: «Рынок планшетов стал одним из немногих сегментов электроники, который продолжает расти даже после рекордного 2024 г. Этому способствует сразу несколько факторов. Во-первых, планшеты окончательно закрепились в повседневной жизни: ими пользуются для учебы, видеосвязи, работы и развлечений. Во-вторых, производители предлагают все более функциональные модели в среднем ценовом сегменте — с мощными процессорами, большим экраном и автономностью, сравнимой с ноутбуками. Наконец, растет интерес к планшетам как универсальному устройству для семьи, в том числе как альтернатива ноутбукам. Все это позволяет категории не только удерживать, но и наращивать рекордные объемы продаж».

С января по сентябрь 2025 г. в стране было реализовано порядка 2,2 млн устройств против 2,0 млн годом ранее. Выручка категории составила 41,5 млрд руб. — на уровне 2024 г. при снижении средней цены на 6% до 19 тыс. рублей. Снижение среднего чека связано с расширением предложения в более доступных сегментах и активным спросом на массовые модели с оптимальным соотношением производительности и цены.

По итогам III квартала 2025 г. (июль-сентябрь) рынок также сохранил положительную динамику: продажи выросли на 4% и составили 0,72 млн устройств против 0,69 млн в аналогичном периоде 2024 г. При этом выручка достигла 13 млрд руб., а средняя цена снизилась на 13%, до 18,2 тыс. руб.

Лидерами рынка по продажам в количественном выражении остается популярный А-бренд из Китая (14%), второе место занимает динамично развивающийся китайский бренд (13%), далее следуют Samsung (12%), Redmi (11%) и устройства без определенного бренда (11%). В денежном выражении основные позиции занимают популярный А-бренд из Китая (17%), Apple (17%), Samsung (16%), динамично развивающийся китайский бренд (14%) и Redmi (11%).