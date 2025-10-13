Разделы

Ломов Алексей


УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 «М.видео»: в России установлен новый рекорд на рынке планшетов 1
05.09.2023 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на планшеты в России достиг уровня 2021 года 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ломов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 114 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 464 1
Apple Inc 12514 1
Xiaomi 1919 1
Huawei 4165 1
Samsung Electronics 10544 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2643 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1845 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1752 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8069 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12618 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5774 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2719 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12810 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13309 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25335 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9090 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12852 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1375 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 996 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17956 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17185 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5824 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25570 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3745 1
