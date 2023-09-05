Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на планшеты в России достиг уровня 2021 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила российский рынок планшетов. За восемь месяцев 2023 г. продажи категории в целом по стране составили порядка 1,4 млн девайсов, что почти на 25% больше, чем в 2022 г., и сопоставимо с результатами января-августа 2021 г. Пик спроса в 2023 г. пришелся на июль и август – период перед началом нового учебного года. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Категория планшетов продолжает пользоваться стабильным спросом, получает технологическое и функциональное развитие, несмотря на массовое распространение смартфонов и увеличение их средней диагонали до 6,5 дюйма. Планшеты активно используют для просмотра видео, чтения текста, общения и гейминга, устройства также в пост-пандемийный период остаются актуальными для удаленного обучения и рабочих задач, как совместно с чехлом-клавиатурой и стилусом, так и в качестве самостоятельного устройства.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», средний чек при покупке планшета в России по итогам января-августа 2023 г. относительно 2022 г. снизился более чем на 15%, до порядка 20 тыс. рублей. Наибольшим спросом у россиян пользуются планшеты базового и среднего ценового сегмента, преимущественно в диапазоне 10-20 тыс. руб. Примерно три четверти продаж занимают устройства с экраном более 10 дюймов (65% в 2022 г.). Продажи моделей с подключением только по Wi-Fi достигли 45% и впервые обошли девайсы с LTE. Более 65% приобретенных планшетов имеют память от 64 Гб (55% годом ранее).

Старший менеджер товарной категории в департаменте «Компьютеры и планшеты» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Ломов: «Повышенному спросу на планшеты в текущем году способствует стабилизация ситуации с ассортиментом и товарными запасами, появление новых линеек от популярных брендов, расширение присутствия китайских производителей, а также циклы замены устройств. В число наиболее популярных брендов у нас входят хорошо знакомые потребителям Samsung, Huawei и Apple, при этом значительно усилили свои позиции и занимают уже заметную долю realme, Xiaomi и ряд других конкурентных китайских производителей, предлагающих качественные и технологичные устройства. При том, что потребители инвестируют в планшеты на несколько лет разумно и предъявляют повышенные требования к качеству экрана, производительности, качеству камеры и хотят больший объем памяти. Максимальную динамику спроса в этом году мы видим в июле-августе – штучные продажи в наших сетях превышают показатели прошлого года почти на 60%, когда в среднем по рынку рост составляет около 50%».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.