«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж наушников и гарнитур на 5% на рынке России

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала рынок наушников и гарнитур в России по итогам I квартала 2025 г. За январь-март 2025 г. россияне приобрели 9,3 млн устройств на сумму 23,1 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2024 г. объем продаж в денежном выражении вырос на 5%, а средняя цена увеличилась на 7% и составила 2,5 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» Компании «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Наушники — один из самых массовых и популярных аксессуаров на рынке. Их выбирают как для личного использования, так и в качестве универсального подарка. Мы видим устойчивый спрос как на доступные TWS-модели в бюджетном сегменте, так и на технологичные устройства с шумоподавлением и расширенной автономностью. У покупателей растет интерес к брендированным решениям с узнаваемым дизайном, а также к моделям, интегрированным в экосистему смартфона или других цифровых устройств. Свою роль играют и регулярные обновления линеек от лидеров рынка — Apple, Samsung, Huawei, JBL — это поддерживает высокую обновляемость категории».

В количественном выражении лидером I квартала 2025 г. стала категория Unbranded — модели без ярко выраженного бренда. Такие устройства покупаются благодаря доступной цене. Второе место заняли наушники Redmi, далее — Huawei, четвертое — Hoco и замыкает JBL.

В денежном выражении первую строчку занимает Apple. На втором месте — категория Samsung. Далее идут Huawei. На четвертом месте идет бренд Marshall. На пятом месте располагается JBL.

С точки зрения выручки топ формируют оригинальные устройства Apple — лидером квартала стали AirPods Pro второго поколения с кейсом MagSafe USB-C, за ними следуют Galaxy Buds3 Pro от Samsung и новые AirPods 4, включая версию с активным шумоподавлением.