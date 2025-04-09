Разделы

Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж наушников и гарнитур на 5% на рынке России

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала рынок наушников и гарнитур в России по итогам I квартала 2025 г. За январь-март 2025 г. россияне приобрели 9,3 млн устройств на сумму 23,1 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2024 г. объем продаж в денежном выражении вырос на 5%, а средняя цена увеличилась на 7% и составила 2,5 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» Компании «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Наушники — один из самых массовых и популярных аксессуаров на рынке. Их выбирают как для личного использования, так и в качестве универсального подарка. Мы видим устойчивый спрос как на доступные TWS-модели в бюджетном сегменте, так и на технологичные устройства с шумоподавлением и расширенной автономностью. У покупателей растет интерес к брендированным решениям с узнаваемым дизайном, а также к моделям, интегрированным в экосистему смартфона или других цифровых устройств. Свою роль играют и регулярные обновления линеек от лидеров рынка — Apple, Samsung, Huawei, JBL — это поддерживает высокую обновляемость категории».

В количественном выражении лидером I квартала 2025 г. стала категория Unbranded — модели без ярко выраженного бренда. Такие устройства покупаются благодаря доступной цене. Второе место заняли наушники Redmi, далее — Huawei, четвертое — Hoco и замыкает JBL.

В денежном выражении первую строчку занимает Apple. На втором месте — категория Samsung. Далее идут Huawei. На четвертом месте идет бренд Marshall. На пятом месте располагается JBL.

С точки зрения выручки топ формируют оригинальные устройства Apple — лидером квартала стали AirPods Pro второго поколения с кейсом MagSafe USB-C, за ними следуют Galaxy Buds3 Pro от Samsung и новые AirPods 4, включая версию с активным шумоподавлением.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

От трех до пяти. Власти хотят продлить срок «российскости» «железа» на два года

США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

Впервые за годы обновилась наследница легендарной MS-DOS, которая «живет» на ПК экономных пользователей

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153