Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор

Windows 11, как выяснилось, можно легально и без ограничений установить на процессор Intel Pentium 661 образца 2006 г. Система полностью поддерживает его, несмотря на то, что Microsoft говорит о возможности полноценной ее установки на ПК с процессорами Intel, вышедшими не раньше 2017 г.

Возвращение в 2006 год

Операционная система Windows 11 оказалась полностью совместима с процессором Intel Pentium 4 661, сообщает профильный портал Windows Latest. Это идет вразрез с первоначальной политикой Microsoft, согласно которой Windows 11 совместима с чипами Intel Core как минимум восьмого поколения.

В начале 2022 г. процессору Pentium 4 661 исполнится 15 лет. Он был выпущен в I квартале 2006 г. и производился по 65-нанометровому техпроцессу. К моменту релиза Windows 11 в начале октября 2021 г. Pentium 4 661 успел безнадежно морально устареть. Что до восьмого поколения чипов Core, то оно, известное как Coffee Lake, дебютировало в начале 2017 г.

Это невозможно, но, тем не менее, это факт - Windows 11 поддерживает чип из 2006 года

Неожиданную совместимость Windows 11 с Pentium 4 661 подтвердила фирменная утилита Microsoft для проверки способности компьютера работать под новой ОС. Программа PC Health Check показала, что этот процессор проходит по всем критериям, несмотря на то, что Windows 11 нужен как минимум двухъядерный CPU с поддержкой многопоточности, хотя в Pentium 4 661 есть лишь одно вычислительное ядро. Hyper Threading в нем, само собой, нет.

Доверяй, но проверяй

Причина, по которой древний одноядерный процессор удовлетворяет завышенным требованиям Windows 11 к «железной» части компьютера, в настоящее время покрыта тайной. Однако не все склонны доверять проверочной утилите Microsoft, тем более что на ранних этапах она уже демонстрировала свою неспособность к стабильной работе. После этого Microsoft модифицировала ее, но, видимо, забыла добавить Pentium 4 661 в ее базу данных в раздел несовместимых CPU.

Владелец YouTube-канала Carlos S. M. Computers оказался в числе тех, кто решил проверить возможность установки Windows 11 на ПК с древнейшим одноядерным процессором. Он собственноручно развернул образ свежей системы Microsoft на ПК с Pentium 4 661, не столкнувшись при этом с трудностями на этапе установки.

Можно было бы предположить, что создатель канала Carlos S. M. Computers всего лишь воспользовался официальной лазейкой – Microsoft позволяет устанавливать Windows 11 на древние ПК в обмен на отказ от получения обновлений системы. Однако эта функция оказалась вполне рабочей, что является подтверждением факта беспроблемной установки ОС из 2021 г. на компьютер с процессором из 2006 г. Автор ролика смог обновить систему до версии 22000.282.

В чем секрет

По версии портала Windows Latest, феномен с возможностью установки Windows 11 на 15-летний компьютер без отказа от обновлений, кроется в механизме проверки совместимости. По всей видимости, система сверяется с одной лишь базой данных, где перечислены все несовместимые CPU, не учитывая реальные параметры чипа.

В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? Интеграция

Каких именно процессоров не хватает в БД Microsoft, в настоящее время неизвестно. Однако софтверный гигант наверняка поспешит закрыть брешь, чтобы лишить владельцев старых ПК возможности пользоваться полноценной Windows 11 с активной функцией обновления.

Немного о Windows 11

Распространение Windows 11 началось в середине июня 2021 г. в результате утечки ранней бета-версии. 24 июня 2021 г. состоялся ее официальный анонс. На протяжении более трех месяцев шло закрытое тестирование системы, и первая финальная сборка увидела свет 5 октября 2021 г.

Рабочий стол Windows 11

Система представляет собой модернизированную Windows 10 с нативной поддержкой Android-приложений, встроенным мессенджером Teams, новым меню «Пуск» и рядом других нововведений, включая меню виджетов прямиком из Windows Vista.

Поддерживая процессор Intel 15-летней давности, Windows 11 замедляет современные чипы AMD. Из-за бага в системе они теряют до 15% своей производительности в различных приложениях. Первый патч для Windows 11 усугубил эту проблему, но AMD и Microsoft уже работают над ее решением.