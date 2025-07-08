«Ред ОС 8» портирована на одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W

Компания «Ред Софт» сообщила об успешном завершении тестирования операционной системы «Ред ОС 8» на одноплатном компьютере Orange Pi Zero 2W.

Компания «Ред Софт» подготовила и опубликовала специализированную сборку «Ред ОС 8» для архитектуры aarch64, оптимизированную для использования на одноплатных компьютерах OrangePi Zero 2W.

Orange Pi Zero 2W — это одноплатный компьютер, предназначенный для разработки и использования в проектах различной сложности, связанных с встраиваемыми системами, интернетом вещей (IoT) и многими другими приложениями.

«Ред ОС 8» представляет собой современную операционную систему, разработанную с учетом потребностей российских предприятий и пользователей. Она обеспечивает высокий уровень безопасности и гибкий пользовательский интерфейс.

Использование Orange Pi Zero 2W с «Ред ОС 8» открывает широкие возможности для реализации разнообразных проектов, включая робототехнику, умный дом, мультимедийные системы и многое другое.

Образ «Ред ОС 8» для Orange Pi Zero 2W и инструкция по его установке опубликованы на сайте «Ред ОС».