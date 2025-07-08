Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Ред ОС 8» портирована на одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W

Компания «Ред Софт» сообщила об успешном завершении тестирования операционной системы «Ред ОС 8» на одноплатном компьютере Orange Pi Zero 2W.

Компания «Ред Софт» подготовила и опубликовала специализированную сборку «Ред ОС 8» для архитектуры aarch64, оптимизированную для использования на одноплатных компьютерах OrangePi Zero 2W.

Orange Pi Zero 2W — это одноплатный компьютер, предназначенный для разработки и использования в проектах различной сложности, связанных с встраиваемыми системами, интернетом вещей (IoT) и многими другими приложениями.

«Ред ОС 8» представляет собой современную операционную систему, разработанную с учетом потребностей российских предприятий и пользователей. Она обеспечивает высокий уровень безопасности и гибкий пользовательский интерфейс.

Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО
Безопасность

Использование Orange Pi Zero 2W с «Ред ОС 8» открывает широкие возможности для реализации разнообразных проектов, включая робототехнику, умный дом, мультимедийные системы и многое другое.

Образ «Ред ОС 8» для Orange Pi Zero 2W и инструкция по его установке опубликованы на сайте «Ред ОС».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

ИТ-компании в 2025 году уволили 94 тысячи работников, чтобы дать работу ИИ

Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры

За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем

Михаил Книгин, «Т1 Интеграция»: Рынка ИТ-интеграции в прежнем виде больше нет

В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для БПЛА, это ключевое условие снятия запретов на полеты

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще