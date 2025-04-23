Более половины грузовладельцев готовы переплачивать перевозчикам за надежность

53% грузоотправителей выбирают самого надежного партнера, даже если его услуги дороже, чем у конкурентов. При этом четверть заказчиков никогда не доверяют перевозки компаниям с плохой репутацией. Об этом CNews сообщили представители логистической платформы «Монополия».

В отличие от них большинство грузоперевозчиков (58%) готовы мириться с недочетами ради хорошего заработка, однако менее терпимы к плохой репутации партнеров и чаще отказываются от сотрудничества с ними - так ответили почти 40% перевозчиков. Таковы результаты опроса «Репутация в логистике», проведенного логистической платформой «Монополия» в марте 2025 г. В опросе приняли участие 218 компаний, в том числе крупные - со штатом более 250 человек.

Обладая массивом данных о реальных перевозках на всем пути вплоть до выгрузки, «Монополия» внедрила рейтинги заказчиков и исполнителей. Алгоритмы платформы проанализировали более 500 тыс. перевозок по 20 параметрам. Некоторые из них будут общими для перевозчиков и грузоотправителей (количество и качество выполненных заказов, частота перевозок, задержки и опоздания, а также срывы и отмены заказов). Остальные параметры анализа зависят от типа участника платформы. Например, грузоотправителей будут оценивать по доле заказов, размещенных за 24 часа до погрузки, уровню тарифов, своевременности погрузки и разгрузки.

Система анализа оценивает качество и уровень сервиса конкретного заказа, а также сравнивает его с базой аналогичных совершенных перевозок. Для защиты от фрода система будет проводить автоматическую балансировку оценок участников состоявшихся сделок, выявляя подозрительные оценки и снижая их вес при расчете рейтинга.

«Появление рейтингов повысит доверие участников друг к другу и к самой платформе в целом, а также поможет развить культуру профессионального взаимодействия, - сказала директор по продукту логистической платформы «Монополия» Татьяна Соловьева. - Чем выше рейтинг участника, тем лучше будут предложения, которые ему выдает наша рекомендательная система, поэтому мы ожидаем, что качество сервиса будет повышаться».

В ближайшем будущем планируется присваивать рейтинги не только компаниям, но и их заявкам, точкам погрузки и разгрузки, а также улучшать функционал с учетом мнений пользователей.

Присвоение рейтингов участникам платформы, лидирующей в России с долей 30% на рынке цифрового грузового фрахта, позитивно скажется на развитии всей отрасли грузоперевозок. С ростом доверия и безопасности транзакций, грузоотправители смогут увереннее расширять круг партнеров среди представителей малого бизнеса. Повышение прозрачности в свою очередь ускорит приток инвестиций и позволит активнее цифровизировать рынок. Рейтинги также будут стимулировать развитие добросовестной конкуренции и повышение стандартов в отрасли, создавая более предсказуемую и надежную среду для всех участников логистического процесса.