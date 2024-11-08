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MANGO OFFICE стал разработчиком года в сфере систем бизнес-коммуникаций

Компания MANGO OFFICE выиграла премию CNews Awards 2024.

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Церемония награждения прошла 7 ноября в рамках CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра.

На мероприятии также выступили такие эксперты, как:

Цель CNews Awards – выявить лучшие компании в IT-сфере.

Награду получил Александр Шлычков, директор департамента маркетинга MANGO OFFICE.

Победителями премии также стали такие компании, как: МойОфис, Холдинг Т1, R-Vision.

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MANGO OFFICE три года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии от CNews. А по итогам 2024 года, согласно прогнозам аналитиков, возглавит рынок унифицированных коммуникаций.

50000+ российских компаний используют цифровые продукты экосистемы MANGO OFFICE. Среди них: ВкусВилл, М.Видео, Роза Хутор, Доброфлот, VALO и Унистрой.

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Александр Шлычков, директор департамента маркетинга MANGO OFFICE:

«В первую очередь, хочу сказать «спасибо» всей команде MANGO OFFICE – это их заслуга. Отдельно хочу поблагодарить каждую компанию, которая доверяет нам свои бизнес-коммуникации – от организаций масштаба Роза Хутор до самых камерных компаний. Всё происходит только благодаря вам. Хочу отметить, как много сегодня посетителей и живой энергии на этом событии. Это огромный успех для всей команды CNews. Поздравляю!»

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