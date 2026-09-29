«Ростелеком» и «Унистрой» договорились о создании телеком-инфраструктуры для новых жилых комплексов

«Ростелеком» заключил соглашение о партнерстве по оснащению строящихся объектов девелопера «Унистрой» телекоммуникационной инфраструктурой и цифровыми сервисами. Документ подписали директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» компании «Ростелеком» Александр Бойкиня и директор Пермского филиала «Унистрой» Рамиль Насыртдинов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Пермский край — один из ключевых регионов присутствия застройщика. Сотрудничество «Ростелекома» и филиала компании «Унистрой» длится с 2024 г.: в Перми уже подключен к телекоммуникациям ЖК «Причал», а в перспективе запланировано оснащение современными сетями связи нового жилого комплекса «Уникум на Энгельса».

Александр Бойкиня, директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» компании «Ростелеком»: «Наша компания постоянно совершенствует цифровые сервисы и решения, чтобы удовлетворить потребности разных групп пользователей. Сегодня ИТ-ифраструктура — это конкурентное преимущество застройщика: она напрямую влияет на привлекательность и ликвидность жилья. Единой базой в этой работе становятся скоростной интернет и сервис для дома и придомовой территории "Ростелеком Ключ", который встраивается в проект на стадии планирования объектов. Мы заранее продумываем, где будут точки доступа, как сервисы будут работать для жильцов и управляющей компании. Наше партнерство с девелоперами основывается на том, чтобы технологии были не "надстройкой", а изначально продуманной частью жилых комплексов».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Это соглашение переводит наше сотрудничество с "Унистрой" из формата отдельных проектов в системное партнерство. Теперь мы можем заранее планировать телеком‑инфраструктуру для всех новых комплексов застройщика в Перми, а не подключать объекты по очереди. Для жильцов это означает один понятный стандарт: скоростной интернет, умный доступ в дом и безопасность — с момента заселения. А для города — последовательное формирование современной цифровой среды: новые кварталы сразу становятся удобными и технологичными, без дополнительных доработок после сдачи объектов».

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Среди услуг, которые включает платформа, — умный домофон, комплексное видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, контроль доступа, умные приборы учета и шлагбаумы с распознаванием госномеров транспорта. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России.

Рамиль Насыртдинов, директор филиала «Унистрой», Пермь: «Город развивается, и жилая среда должна развиваться вместе с ним. Наше партнерство с "Ростелекомом" — это шаг к качественно новому уровню жизни. Мы планируем оснащать комплексы современными телеком‑сетями, внедрять системы умного доступа и видеонаблюдение, а также запускать решения для эффективного управления ЖКХ. "Унистрой" делает ставку на долгосрочные решения. Мы создаем экосистему, которая останется актуальной и через 10, и через 20 лет. Для нас это реальный вклад в будущее региона и в тот комфорт, которого по праву заслуживают пермяки».