Девелопер «Унистрой» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций с клиентами

Mango Office внедрил «Виртуальную АТС» и «Речевую аналитику» в работу отдела продаж «Унистрой». Об этом CNews сообщили представители Mango Office.

Продукты провайдера помогут менеджерам по продажам общаться с клиентами в режиме «единого окна». Сотрудники смогут вести все коммуникации через цифровые продукты и не зависеть от сбоев «железных» АТС. А также обрабатывать 100% входящих звонков.

В 2019 г. девелопер «Унистрой» работал на оборудовании локальных телеком-операторов. Оборудование ломалось регулярно. Дозвониться в компанию было невозможно. Связь пропадала минимум на полчаса. А иногда – на целый день.

«Унистрой» заключал договор с местным телеком-оператором в каждом регионе своего присутствия. В результате компания начала работать с целым рядом провайдеров телефонии.

Это создавало хаос для сотрудников – путаница приводила к проблемам с оплатой счетов и отключениям голосовой связи. Руководители поняли, что им нужно перевести сотрудников на единую виртуальную АТС.

Компания сравнила всех крупных игроков на рынке облачной телефонии. В итоге, топ-менеджеры выбрали продукты от Mango Office.

Ключевыми критериями выбора были: масштабируемость; интеграция с amoCRM — это главная платформа сотрудников для работы с клиентской базой; стоимость внедрения

Сегодня в штате отдела продаж – 135 человек. Единое пространство для коммуникаций «Унистроя» – это связка Mango Office с CRM-системой девелопера.

ВАТС от Mango Office принимает звонки с телефонных номеров, указанных на сайте компании. Клиент попадает в IVR-меню из двух пунктов: консультации по покупке недвижимости; консультации по жилищно-накопительному кооперативу (особая альтернатива «Унистрой» по ипотеке).

Если клиент не выбрал ни один из пунктов в IVR-меню, он попадает в колл-центр в Казани. Его сотрудники выясняют, куда перенаправить звонок.

Внедрение позволило девелоперу «Унистрой» выстроить единую систему коммуникаций и консолидировать данные.

Менеджеры отдела продаж получили бесшовный сервис для работы в «едином окне». Это позволяет увеличивать конверсию и удерживать высокий индекс потребительской лояльности (NPS).

Раис Гильмутдинов, ведущий менеджер проектов компании «Унистрой»: «Мы получили готовое и удобное решение под ключ. Без труда добавляем и удаляем целые офисы. Платим только за функции, которые нужны».

По результатам внедрения «Унистрой» увеличила конверсию из лидов в покупку на 30%. Опыт компании показал, если перезвонить на пропущенный звонок в первые 30 минут – конверсия может быть выше на 30%.

Девелопер начал обрабатывать 100% входящих звонков. А индекс потребительской лояльности (NPS) удерживается на уровне не ниже 75%.