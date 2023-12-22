В нарядных мегаполисах или наедине с природой: «МТС Travel» подвел итоги бронирований на Новый год

Сервисы МТС Travel и Bronevik.com подвели итоги бронирований российских отелей на новогодние каникулы. Общий спрос по стране за год вырос на 12%. Помимо туристических поездок в крупные города популярностью пользуется отдых на природе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервисов бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com на конец декабря, спрос на российские гостиницы, апартаменты и другие места размещения туристов в период новогодних каникул вырос на 12% год к году. Среди внутренних направлений для поездки самым популярным у россиян стала Москва — там сделано каждое пятое от всех бронирований с 30 декабря по 8 января, за год спрос на размещение в столице вырос на четверть. На втором месте по популярности у туристов Санкт-Петербург, на который приходится каждое десятое бронирование по России. Тройку лидеров замыкает Казань с долей 5%.

Среди востребованных направлений также оказался Нижний Новгород, где с каждым годом все активнее развивается событийный туризм и гастрономическая отрасль; а также Тула и Ярославль, которые пользуются большим спросом у москвичей как города для коротких поездок.

Кроме того, в этом сезоне значительно вырос интерес туристов к Екатеринбургу (количество новогодних бронирований там увеличилось на 52% год к году), благодаря чему город поднялся с 14-ой на 6-ую строчку в рейтинге популярных направлений. В ТОП-10 также вошла Самара, которая занимала 15-ую строчку в прошлогоднем списке. В поволжском городе число бронирований за год выросло на 18%.

Средний по стране чек на размещение в новогодние каникулы составил 6,3 тыс. руб. в сутки, что на 15% выше прошлогодней суммы. Как правило, путешественники бронируют жилье на три дня. Основная масса заказов была сделана в начале ноября — почти за два месяца до праздников. Примерно две трети от всех бронирований по стране приходится на отели, при этом активно растет спрос на апартаменты, а также необычные объекты размещения, такие как глэмпинги и кемпинги. Последние пользуются особой популярностью у гостей, желающих провести время вдали от суеты шумных мегаполисов.

По данным МТС Travel, 10% бронирований на новогодние каникулы приходится на сегмент загородных отелей. За год их популярность выросла на четверть. Средний чек в объектах размещения этой категории по России составляет 8 тыс. руб. в сутки, за год он вырос на 12%. Больше всего (17%) бронирований в загородных отелях сделано в Московской области, еще 9% приходится на Ленинградскую область, а 5% — на Ярославскую.

Еще один из популярных видов развлечений на каникулах — поездка на горнолыжные курорты. Спрос на размещение вблизи горных склонов вырос за год на 20%. Такой отдых нельзя назвать бюджетным — средний чек на размещение в отелях у ГЛК в новогодние даты в два раза превышает общий по стране и составляет 13 тыс. руб. в сутки. Он вырос на 19% год к году.

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Безоговорочным лидером по количеству бронирований на горнолыжных курортах и рядом с ними стал горный кластер Сочи (курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром» в Краснодарском крае), на него приходится более трети (36%) таких бронирований. На втором месте по числу бронирований вблизи ГЛК поселок Архыз (Карачаево-Черкесия) — там сделано каждое десятое бронирование горнолыжных отелей. По 5% бронирований сделано в Шерегеше (Кемеровская область), Кировске (Мурманская область) и Домбае (Карачаево-Черкесия).

Методика: были проанализированы бронирования в периоды с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г., а также с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.

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«МТС Travel» (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».