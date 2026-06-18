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Камбулова Анна
СОБЫТИЯ
|18.06.2026
|У россиян без спроса отберут карты Visa и MasterCard. Банки против 1
|07.12.2023
|Более 70% проектов Совкомбанка направлено на цифровизацию сервисов 1
Камбулова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Совкомбанк ПАО 314 1
|Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 1
|Роза хутор - горнолыжный экокурорт 67 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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