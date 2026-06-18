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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196310
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Мероприятия 894

Камбулова Анна

СОБЫТИЯ


18.06.2026 У россиян без спроса отберут карты Visa и MasterCard. Банки против 1
07.12.2023 Более 70% проектов Совкомбанка направлено на цифровизацию сервисов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Камбулова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Совкомбанк ПАО 314 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 67 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 336 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52860 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6645 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 710 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450794, в очереди разбора - 728351.
Создано именных указателей - 196310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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