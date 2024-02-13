МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры в горах Сочи

МТС завершила масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок. Территория покрытия увеличилась вполовину, 4G работает даже на высокогорных участках трасс на отметке 2,4 тыс. метров. Всего за последние пять лет МТС вложила в развитие инфраструктуры связи в горах Сочи порядка 1 млрд руб.

МТС построила на всех горных курортах современную инфраструктуру связи, которая обеспечивает работу сетей в экстремальных условиях горного ландшафта. Равномерное покрытие и высокие скорости достигаются за счет одновременной работы четырех частотных диапазонов. Агрегация этих частот на большинстве современных смартфонов позволяет использовать интернет на максимально высоких скоростях и оставаться на связи даже на удаленных трассах. Также для бесшовного покрытия МТС использует сочетание outdoor-базовых станций и большого количества indoor-объектов. Практически во всех отелях, а также развлекательных центрах, спортивных комплексах МТС развернула антенные системы внутри зданий для наилучшего приема.

В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС на горнолыжных курортах Сочи разгоняется до 305 Мбит/сек. При этом ежедневно МТС принимает в свою сеть наибольшее количество роумеров. В целом МТС в Сочи обслуживает каждый день в сезон до одного миллиона абонентов. При этом нагрузка на сеть растет год к году примерно на четверть.

«Развитие инфраструктуры связи в Сочи всегда имело свою специфику с точки зрения сезонности, но с активным подъемом внутреннего туризма мы получили новые вызовы. Стройка в условиях горного рельефа требует особого подхода – как с точки зрения технических решений, так и по суммам инвестиций. Сегодня мы можем сказать, что горный кластер Сочи – это одна из территорий Краснодарского края и даже России, где мы даем абоненту на высоте и в движении лучшие скорости, сравнимые с теми, которые он может получить у себя в квартире по проводам», – сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Согласно данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, турпоток в горный кластер Сочи увеличился по сравнению с 2022 г. на 3%. Больше всего на горнолыжные курорты приезжают туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жители Краснодарского края составляют треть всех туристов Красной поляны, Розы хутор и Газпрома. Также за последний год на курорты Сочи стали чаще ездить жители Северо-Кавказских республик: Ингушетии, Чечни и Республики Тыва. Продолжительность отдыха составила 8 дней. Самые короткие поездки – у туристов из Ингушетии, КЧР и Дагестана. Чаще всего в горы Сочи приезжают женщины в возрасте 35-44 лет. Чуть меньше приезжает мужчин данной возрастной категории. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещает еще и побережье Сочи.