T2 разогнала интернет в горном кластере Сочи

T2, российский оператор мобильной связи, к старту зимнего сезона улучшил покрытие и емкость сети на популярных горнолыжных трассах Сочи. Чтобы обеспечить абонентов качественной связью в период пиковых нагрузок, компания вывела в эфир новые базовые станции и провела рефарминг сети в горном кластере города-курорта. Скорость мобильного интернета Т2 стала быстрее на 60%.

T2 продолжает планомерно улучшать сеть в Краснодарском крае. К началу горнолыжного сезона, который традиционно стартует в Сочи в декабре, оператор улучшил качество покрытия LTE-сети на территории всего горного кластера города-курорта.

Для обеспечения клиентов качественными услугами связи, компания значительно увеличила скорость интернета за счет процедуры рефарминга сети. T2 перераспределила часть частотного спектра 2100 МГц, ранее задействованного в сетях 3G, в современный стандарт 4G.

Работы затронули территорию крупных горнолыжных курортов «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром». В том числе, технические специалисты компании расширили емкость на базовой станции T2, расположенной на высоте 2320 метров. Модернизация позволила значительно увеличить пропускную способность сети, а также улучшить покрытие даже на удаленных высокогорных трассах. Скорость передачи данных выросла в среднем на 60%.

Кроме того, Т2 провела работы по улучшению покрытия по всему Сочи. Так, к зимнему сезону оператор установил новое телекоммуникационное оборудование в селах Бестужевское, Веселое, Вардане-Верино и Галицыно, поселках Якорная Щель, Дубравный и Дагомыс. Модернизация также коснулись достопримечательностей, гостиничных комплексов и популярных мест отдыха, в числе которых – Парк 50 лет Победы, Лазаревский парк культуры и отдыха, Поцелуевский сквер, Ривьерский мост и другие.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2, сказала: «Сочи – курорт, который пользуется популярностью у туристов круглый год. Чтобы наши клиенты могли комфортно пользоваться привычными мобильными сервисами независимо от сезона, T2 развернула широкую сетевую инфраструктуру на всей территории города. Нами охвачены места притяжения туристов и местных жителей – густонаселенные районы, гостиничные комплексы, парки и зоны развлечений, а также весь горный кластер – от Эсто-Садка до самой высокой точки Красной Поляны. Технические усовершенствования, которые мы регулярно проводим, гарантируют стабильную работу сети даже при пиковых нагрузках. Наши клиенты могут быть уверены: связь и мобильный интернет T2 не подведут даже в экстремальных условиях горного ландшафта».

Ранее Т2 запустила в Краснодарском крае технологию передачи голоса по сети LTE (Voice over LTE). Опция обеспечивает высокое качество передачи речи, быстрое соединение и доступ к скоростному мобильному интернету во время разговора – клиенты могут серфить в сети не прерывая разговор.