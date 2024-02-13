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Петербург — в топе городов, откуда чаще всего ездят отдыхать в горный Сочи

ПАО «МТС» , цифровая экосистема вместе с сервисом бронирования отелей «МТС Travel» проанализировали поездки россиян на горнолыжные курорты Сочи. В 2023 г. на 3% по стране вырос турпоток в регион. Санкт-Петербург — в топе направлений, откуда чаще всего приезжают путешественники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным «МТС Travel», за 2023 г. увеличилось число поездок в горный кластер Сочи. Чаще всего на курорты приезжают туристы из Москвы (30% от всех поездок по стране), Петербурга (7%) и Ростовской области (5%). В десятку активных путешественников также вошли Татарстан, Башкортостан, Свердловская, Новосибирская, Челябинская области и Пермский край.

Аналитики отмечают, что средняя продолжительность поездки в Сочи составила 8 дней. В основном, на горнорлыжные курорты приезжают женщины в возрасте 35-44 года, немного меньше мужчин этой же возрастной категории предпочитают проводить отпуск в горах. Примерно каждый третий путешественник ездит еще и на Черноморское побережье.

Для комфорта жителей и туристов компания МТС обновила инфраструктуру связи на территории горного кластера Сочи. В итоге строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мб/сек — на данный момент это самая высокое значение на горнолыжных курортах региона. Это подтверждается результами независимого исследования ИАА TelecomDaily.

Равномерное покрытие и высокие скорости в горном кластере достигаются за счет одновременной работы четырех частотных диапазонов. Агрегация этих частот на большинстве смартфонов позволяет ускорить передачу данных и оставаться на связи даже на удаленных трассах. Также для бесшовного покрытия МТС использует сочетание outdoor-базовых станций и большого количества indoor-объектов. Практически во всех отелях, а также развлекательных центрах, спортивных комплексах в Сочи компания развернула антенные системы внутри зданий для наилучшего приема.

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Методология исследования

Исследование проведено на базе обезличенной Big Data МТС. Был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян на территорию горного Сочи с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно. Не учитывались поездки длительностью менее чем с одной и более чем с 14 ночевками дней с целью исключить короткие и не туристические визиты.

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