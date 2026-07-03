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Тимко Дмитрий

СОБЫТИЯ


03.07.2026 «Яндекс» объединяет команды вокруг «Алисы AI» и назначает нового руководителя «Поиска» 1
27.03.2023 «Яндекс» увеличил скорость обновления базы и точность определителя номера 1
12.10.2022 Закадровый перевод видео в «Яндекс браузере» стал многоголосым 1
13.09.2022 «Алису», «Погоду» и другие сервисы «Яндекса» теперь можно добавить на экран блокировки iPhone 1
08.09.2022 «Яндекс» обновил «Алису» в поисковом приложении 1
05.08.2022 «Яндекс» запустил синхронный перевод прямых трансляций в браузере 1
30.03.2022 «Яндекс» запустил интерактивные субтитры для видео на четырех языках 1
13.12.2021 В приложении «Яндекс» теперь можно хранить бонусные карты 1
03.12.2021 «Яндекс» составил гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды по высотам 1
07.08.2018 «Яндекс.Браузер»: количество сайтов с агрессивной рекламой снизилось в рунете на 86% 1
19.03.2018 «Яндекс» зафиксировал снижение количества рекламных блоков агрессивного формата в рунете на 40% 1
05.02.2018 «Яндекс» запускает фильтрацию «токсичной» рекламы в «Яндекс.Браузере» 1
04.07.2017 «Яндекс» представил конструктор для настройки корпоративного «Яндекс.Браузера» 1
24.04.2017 «Яндекс.Браузер» стал корпоративным браузером Сбербанка 1
14.03.2017 «Яндекс» выпустил спецбраузер для организаций. Только на Windows 2
02.09.2016 Мобильный «Яндекс.Браузер» начал поддерживать дополнения для десктопных браузеров 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Тимко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9108 15
Apple Inc 13072 2
Ланит Интеграция 218 2
Microsoft Corporation 25695 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2386 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 67 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8753 1
X5 Group - Перекрёсток 637 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5598 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9924 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14138 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16917 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6353 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3952 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7851 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4708 3
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 336 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1096 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9816 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26544 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 986 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6464 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33181 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27165 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 629 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12821 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1268 1
Night Vision - режим ночного видения 400 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3172 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5955 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15943 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2784 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1982 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1010 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5104 1
Оповещение и уведомление - Notification 5806 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2864 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 633 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21766 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5082 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12963 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2852 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17973 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34396 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61140 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1535 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35774 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5706 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2204 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 503 14
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 940 4
Google YouTube - Видеохостинг 2985 3
Google Android 15162 3
Apple iOS 8541 3
Яндекс.Радар 31 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 121 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7578 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Microsoft Windows 16798 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 287 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 350 1
Волков Никита 80 1
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Германия - Федеративная Республика 13157 3
Франция - Французская Республика 8139 3
Испания - Королевство 3820 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18971 2
Италия - Итальянская Республика 4495 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Шерегеш 61 1
Казахстан - Республика 6005 1
Европа 24907 1
Япония 13762 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53035 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11647 3
Английский язык 7000 3
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5709 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6118 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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