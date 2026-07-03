Индексная книга (каталог) CNews*
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Тимко Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 17
Тимко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9108 15
|Apple Inc 13072 2
|Ланит Интеграция 218 2
|Microsoft Corporation 25695 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2386 1
|Роза хутор - горнолыжный экокурорт 67 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8753 1
|X5 Group - Перекрёсток 637 1
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
|Волков Никита 80 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164720 6
|Германия - Федеративная Республика 13157 3
|Франция - Французская Республика 8139 3
|Испания - Королевство 3820 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18971 2
|Италия - Итальянская Республика 4495 2
|Россия - СФО - Кемеровская область - Шерегеш 61 1
|Казахстан - Республика 6005 1
|Европа 24907 1
|Япония 13762 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454420, в очереди разбора - 727462.
Создано именных указателей - 197100.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454420, в очереди разбора - 727462.
Создано именных указателей - 197100.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.