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В приложении «Яндекс» теперь можно хранить бонусные карты

В приложении «Яндекс» для iOS и Android появился раздел для бонусных карт. Теперь пользователям не нужно носить их с собой, можно открыть на смартфоне и показать на кассе.

«Мы продолжаем развивать “Яндекс” как универсальное приложение. Когда ввели QR-коды о вакцинации, мы первым делом добавили их в приложение. Сегодня в нем появились бонусные карты, которые тоже хочется иметь под рукой. Мы планируем и дальше добавлять в приложение функции, которые нужны людям в повседневной жизни», — отметил Дмитрий Тимко, руководитель приложения «Яндекс» и «Яндекс.браузера».

В приложение «Яндекс» можно добавить любую карту, у которой есть штрих-код или QR-код. Достаточно отсканировать их умной камерой — в ней появился режим для добавления карт. Сохраненную в приложении карту нельзя забыть дома или потерять, а значит, человек не останется без скидки или бонуса. В новом разделе можно также оформить карту Metro или «Перекрестка». А открыть его поможет «Алиса», стоит только сказать: «Алиса, открой мои бонусные карты».

Раздел для бонусных карт можно найти в меню «Сервисы» или в своем аккаунте «Яндекс ID», где хранятся адрес, телефон, история платежей на «Яндексе» и другие данные. Чтобы открыть «Яндекс ID», нужно нажать на иконку профиля в мобильном приложении.

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