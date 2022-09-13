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«Алису», «Погоду» и другие сервисы «Яндекса» теперь можно добавить на экран блокировки iPhone

«Яндекс» выпустил виджеты для iPhone на iOS 16. Теперь владельцы смартфонов Apple смогут в один клик вызвать «Алису» или, например, открыть умную камеру. Достаточно добавить на экран блокировки нужный виджет. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На экран блокировки можно вынести поисковую строку, «Алису», умную камеру, виджеты умных устройств, погоды и пробок. Они помогут мгновенно перейти в поиск «Яндекса» или к умной камере — например, чтобы перевести текст на картинке. С их помощью удобно следить за погодой и пробками. Или быстро перейти к умным устройствам, скажем, чтобы включить кондиционер.

«Многие люди привыкли обращаться за помощью к “Алисе”, поиску и другим сервисам “Яндекса”. И теперь владельцы iPhone смогут иметь их под рукой. Новые виджеты подходят для большинства смартфонов Apple, так что ими смогут пользоваться все желающие», — сказал руководитель приложения и браузера «Яндекса» Дмитрий Тимко.

Чтобы установить виджеты, нужно иметь смартфон на iOS 16 с обновленным до последней версии приложением «Яндекс».

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