«Яндекс» запустил синхронный перевод прямых трансляций в браузере

«Яндекс» добавил в свой браузер уникальную технологию автоматического закадрового перевода прямых трансляций на YouTube. Анонсы долгожданных новинок ИТ-индустрии, интервью со знаменитостями и онлайн-трансляции космических запусков теперь будут доступны на русском языке в режиме реального времени. Пока технология работает в режиме открытого бета-тестирования — для перевода трансляций на ограниченном числе YouTube-каналов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Больше не придется ждать, когда видео с переводом появится в записи после завершения мероприятия. Прямые трансляции можно посмотреть сразу на русском языке в режиме онлайн: вебинары, бизнес-конференции и презентации крупных технологических компаний — например, осеннюю презентацию Apple. Автоматический закадровый перевод прямых трансляций дополняет технологии голосового перевода видео и интерактивных субтитров.

«Мы продолжаем совершенствовать технологии, которые помогают стирать языковые границы в интернете. Например, за 10 месяцев пользователи “Яндекс браузера” посмотрели 81 млн видеороликов с закадровым переводом. Потом мы взялись за субтитры, а теперь пришло и время перевода лайвов. Следующий шаг — перевод потоковых трансляций и видеороликов не только на YouTube, но и, например, в Twitch. Мы научили нейросети переводить трансляции на английском, немецком, французском, итальянском и испанском. Далее мы добавим новые пары европейских языков, а также китайский, японский и другие», — сказал руководитель приложения «Яндекс» и «Яндекс браузера» Дмитрий Тимко.

Закадровый перевод потокового видео — невероятно сложная инженерная задача. С одной стороны, для качественного перевода иностранной речи очень важен контекст, так как в разных ситуациях одно и то же слово может иметь разные значения — для этого желательно «отдать» нейросети как можно больше текста за один раз. Однако при работе с потоковым сценарием важна минимальная задержка, а это значит, что переводить нужно моментально — ждать, пока спикер закончит формулировать развернутую мысль, просто нет времени. Нейросети выступают в роли синхронного переводчика, который начинает переводить предложение еще до того, как его закончили произносить.

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Для быстрой и качественной работы в потоковом сценарии понадобилось перестроить всю архитектуру закадрового перевода видео. В случае с записанными роликами нейросеть получает всю аудиодорожку целиком, а значит, обладает полным контекстом, что облегчает задачу. Работа с переводом прямой трансляции строится совершенно иначе: одна нейросеть распознает аудио и превращает его в текст буквально на лету, другая – определяет пол спикера по биометрии. Но самое сложное — это следующий этап. Третья нейросеть расставляет знаки препинания и выделяет из текста смысловые фрагменты — части, которые содержат законченную мысль. Именно их забирает еще одна нейросеть, отвечающая за перевод, который сразу синтезируется на русском языке.

Протестировать технологию может любой пользователь «Яндекс браузера» на компьютере: закадровый перевод стримов сейчас доступен для определенного списка каналов на YouTube, на которых проводятся прямые трансляции.