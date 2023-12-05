Любители горнолыжного спорта смогут увидеть информацию о склонах в приложении «Яндекс путешествия»

«Яндекс путешествия» помогут лыжникам и сноубордистам лучше ориентироваться на российских курортах. Теперь, забронировав отель, пользователи смогут смотреть полезную информацию в разделе мобильного приложения «Моя поездка»: прогноз погоды по высотам от «Яндекс погоды», стоимость ски-пассов, информацию с камер на склонах и данные о трассах.

В обновленном разделе путешественники увидят карту склонов с информацией о расположении трасс разных уровней сложности, подъемников и фуникулеров, а также смогут узнать, есть ли на курорте сноупарки, площадки для тюбинга и фрирайда. Там же пользователи найдут ссылку на страницу с продажей ски-пассов — так будет проще подготовиться к отдыху.

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Оценить загруженность трасс и очереди на подъемник можно по трансляции с веб-камер в режиме реального времени. Также в приложение «Яндекс путешествий» интегрированы данные «Яндекс погоды»: узнать прогноз погоды, уровень осадков на разных высотах склонов можно в несколько касаний.

Помимо данных о горнолыжном отдыхе, в разделе «Моя поездка» можно посмотреть всю нужную информацию об отеле. Если путешественник будет в разных городах — в разделе он увидит их все в порядке посещения, а дальше информация будет обновляться по ходу путешествия. Данные доступны для следующих горнолыжных курортов: Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром, Шерегеш, Эльбрус, Архыз, Домбай. В дальнейшем список будет пополняться.