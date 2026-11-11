Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО КБР Баксан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 25
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|РусГидро - Баксанская ГЭС - Баксанская гидроэлектростанция 3 1
|Сова Центр - Сова Исследовательский центр - Сова Информационно-аналитический центр 6 1
|РусГидро ПАО - ГидроОГК 395 1
|Нафадзоков Азамат 7 6
|Путин Владимир 3492 2
|Залиханов Эльдар 16 2
|Машуков Барасби 15 1
|Эштреков Руслан 2 1
|Терехин Роман 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11625 1
|РИА Новости 1050 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.