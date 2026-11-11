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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО КБР Баксан

Россия - СКФО - КБР - Баксан

СОБЫТИЯ


11.11.2026 В самом протяженном селе Кабардино-Балкарии к началу горнолыжного сезона ускорили интернет МТС 1
30.07.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE в Кабардино-Балкарии 1
09.11.2022 МТС разогнала интернет в туристических местах Кабардино-Балкарии 2
18.12.2018 «Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии 1
23.08.2017 «Мегафон» запустил 4G в самом высокогорном городе России 1
28.02.2017 «Мегафон» расширил покрытие сети 4G на территории Кабардино-Балкарии 3
08.02.2017 «Мегафон» открыл новые фирменные салоны в Кабардино-Балкарии 1
12.10.2016 «Мегафон» запустил сети 4G в шести селах Кабардино-Балкарии 2
06.10.2016 «Мегафон» улучшил связь в районе Голубых озер Кабардино-Балкарии 1
15.09.2016 «Ростелеком» реализовал проект «Безопасная Республика» в Кабардино-Балкарии 1
13.09.2016 МТС открыл новые салоны связи в Нальчике и Баксане 3
29.04.2016 «Ростелеком» реализует проект «Безопасная республика» в Кабардино-Балкарии 1
10.03.2016 «МегаФон» открыл фирменный салон в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской республики 1
30.09.2013 «Иносми.ру» чуть не попал в список экстремистских сайтов 1
07.05.2013 «Ростелеком» установил инфоматы в районных центрах КБР 1
21.07.2010 На Баксанской ГЭС серъёзно повреждено оборудование 1
24.09.2008 БФТ автоматизирует планирование бюджета и проведение госзакупок в Кабардино-Балкарии 2
18.04.2008 Россвязьохранкультура выявила нарушения в работе МТС в Кабардино-Балкарии 1

Публикаций - 18, упоминаний - 25

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11088 7
Ростелеком 11103 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16343 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5144 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 419 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 549 1
РусГидро - Баксанская ГЭС - Баксанская гидроэлектростанция 3 1
Сова Центр - Сова Исследовательский центр - Сова Информационно-аналитический центр 6 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 395 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1555 2
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6050 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14163 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3109 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1456 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5013 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2163 1
Федеральное казначейство России 1969 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 795 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 786 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 894 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 234 1
Районные суды РФ 198 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Судебная власть - Judicial power 2541 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10501 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30027 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9830 6
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9892 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4781 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4654 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 668 2
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