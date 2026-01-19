Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188919
ИКТ 14614
Организации 11319
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3543
Системы 26543
Персоны 81834
География 2999
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Россия СКФО КБР Терскол


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Аналитика Bronevik.com: в 2025 году малые туристические направления стали драйверами роста бронирований отелей 1
12.11.2025 «Билайн» подготовил сеть для горнолыжников в Приэльбрусье 1
11.02.2025 «Яндекс Путешествия»: россияне уже планируют поездки на майские праздники 1
09.11.2022 МТС разогнала интернет в туристических местах Кабардино-Балкарии 1
01.11.2022 МТС поможет туристам спланировать отдых в гостиницах Кабардино-Балкарии 1
28.09.2022 МТС обеспечила горных спасателей на Эльбрусе умными трекерами для безопасности туристов 1
11.10.2021 «Билайн» обеспечил стабильной связью горнолыжников в Приэльбрусье 1
15.06.2018 «Ростелеком» предоставил пакет телекоммуникационных услуг двум новым отелям у подножия Эльбруса 1
25.05.2007 Россия восстанавливает контроль над ключевой орбитой 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14413 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 2
Ростелеком 10369 1
Yandex - Яндекс 8537 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 226 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9395 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6173 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 2
Бронирование - Booking 814 2
Оповещение и уведомление - Notification 5384 2
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 154 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8958 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1215 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 673 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 3
РАН ИПМ - НСОИ АФН - Научная сеть оптических инструментов астрометрических и фотометрических наблюдений - International Scientific Optical Network, ISON - Пулковская кооперация оптических наблюдателей, ПулКОН 2 1
МТС Big Data 312 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 106 1
Залиханов Эльдар 13 3
Надежин Михаил 1 1
Тобоев Сергей 1 1
Машуков Барасби 15 1
Терехин Роман 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 6
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 363 5
Армения - Республика 2376 4
Беларусь - Белоруссия 6055 4
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 425 4
Европа 24657 2
Испания - Королевство 3763 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Сосновый Бор 18 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово - Паратунка 59 1
Россия - СКФО - КБР - Баксан 17 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3234 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1154 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 751 1
Европа Восточная 3123 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Франция - Французская Республика 7986 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1895 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 999 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1403 1
Узбекистан - Республика 1879 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 787 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1027 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 605 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 719 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1257 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 547 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 690 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 335 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 616 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 435 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 138 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 1
РАН ДВО - ИКИР - Институт космофизических исследований и распространения радиоволн - УАФО - Уссурийская астрофизическая обсерватория 2 1
РАН - Российская академия наук 2021 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413234, в очереди разбора - 730279.
Создано именных указателей - 188919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще