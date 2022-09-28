МТС обеспечила горных спасателей на Эльбрусе умными трекерами для безопасности туристов

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске программы по обеспечению безопасности туристов на самой высокой горе Европы – Эльбрус. В рамках социальной программы МТС обеспечила Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС пятьюдесятью GPS-трекерами, которые помогут путешественникам оставаться на связи cо спасателями во время восхождения на Эльбрус. Трекеры автоматически сообщат спасателям о нештатной ситуации, например, если турист отклонился от заданного маршрута, длительное время находится без движения или нажал на устройстве кнопку SOS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Туристический трекер МТС работает на основе технологии GPS, он представляет собой тонкую, прочную пластину, которая легко помещается в рюкзак. Устройство поддерживает функцию голосовой связи, интернет, SMS-сообщений и оборудовано внутренними антеннами с высоким коэффициентом усиления связи, благодаря чему трекер в любой труднодоступной точке можно использовать как инструмент связи.

Также цифровое решение оборудовано кнопкой SOS для моментального вызова помощи по всем каналам связи. Умный трекер поможет быстро зафиксировать местоположение туриста и в режиме реального времени отправлять информацию в специальное приложение, установленное на оборудовании спасателей. Батареи мощностью 1050 мАч в «маячках» хватает на семь дней в условиях низких температур.

«Прошло почти четыре года, с тех пор как мы взяли “новую высоту”, построив самую высокогорную базовую станцию в России, и обеспечили связью символ и достояние Кавказа – Эльбрус. Но мы не стоим на месте и стремимся к тому, чтобы у туристов и местных жителей для комфорта и безопасности был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке республики, активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое. Так, благодаря проведенным работам на склонах Эльбруса скорость мобильного интернета выросла в два раза, а 4G-интернет и голосовая связь доступны даже на вершине горы», - сказал директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

«Сегодня мы сделали новый шаг, чтобы туристам на Эльбрусе было комфортней и безопасней. С помощью умных трекеров в случае происшествия или чрезвычайной ситуации, они смогут отправить сигнал с просьбой о помощи, а спасатели получат точные координаты с местоположением туриста и оперативно смогут оказать помощь», - отметил Эльдар Залиханов.

Перед отправлением на маршрут туристической группе необходимо зарегистрироваться в дирекции Эльбрусского высокогорного поискового-спасательного отряда в поселке Терскол, где специалист прописывает заданный маршрут в цифровом сервисе. В случае отклонения от заданных координат или изменения скорости на «базу» приходит уведомление, а у ответственного сотрудника есть возможность связаться с туристом или руководителем туристической группы через умный трекер и выяснить причину нештатной ситуации. Кроме того, на платформе «Мобильные сотрудники» МТС спасатели могут отследить в режиме реального времени, где находится группа туристов, на какой высоте, а также историю туристических перемещений.

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«С развитием внутреннего туризма в последние годы значительно возросло количество людей, желающих покорить Эльбрус. Спасатели МЧС России находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные происшествия по спасению людей на туристическом кластере. В высокогорье необходимо учитывать временной фактор при проведении поисково-спасательных работ. Покрытие Эльбруса сотовой связью безусловно дает возможность альпинистам оперативно сообщить на пульт МЧС “сигнал помощи»” - это кратно уменьшает время реагирования спасателей во время поисково-спасательных работ. Уверен, что трекеры, которыми обеспечила нас МТС, облегчат поиски людей в случае опасности и позволят нам оказать помощь своевременно», - сказал руководитель регионального управления МЧС в Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.