«Билайн» обеспечил стабильной связью горнолыжников в Приэльбрусье

«Билайн» подготовил сеть к началу горнолыжного сезона в Приэльбрусье, обеспечив голосовой связью и мобильным интернетом все основные туристические зоны и горнолыжные спуски. Самой высокогорной базовой станцией в сети «Билайн» стала вышка связи на станции канатной дороги «Мир» (3 500 м над уровнем моря). При этом телеком-оборудование настроено так, что сигнал ловится на гораздо большей высоте, и мобильная связь доступна альпинистам даже по пути к вершине Эльбруса.

Технические специалисты «Билайн» в сложных условиях высокогорья доставили и смонтировали телеком-оборудование не только на «Мире», но и на станции «Старый Кругозор» (3000 м), Поляне Азау (2300 м, самый высокогорный населенный пункт в Приэльбрусье), в п. Терскол (2144 м) и на Поляне Чегет (2100 м).

Директор Нальчикского отделения «Билайн» Роман Терехин:

«Мы начинали работы в горах в начале сентября, но неожиданно все осложнилось из-за того, что резко ухудшилась погода и выпал снег. Монтировать оборудование в таких условиях было очень непросто, но мы справились. Надежная связь в горах — это, прежде всего, вопрос безопасности. Теперь наши клиенты — горнолыжники и сноубордисты — могут не только звонить по телефону, но и пользоваться онлайн-картами, мобильным банком, делиться своими фото и или видео в соцсетях. Мы продолжим развивать сеть на курортах Кабардино-Балкарии. После модернизации на сети 4G скорость мобильного интернета для абонентов в республике выросла, по нашим данным, в среднем в 1,5 раза по сравнению с началом года».