«Билайн» подготовил сеть для горнолыжников в Приэльбрусье

«Билайн» улучшил связь и ускорил мобильный интернет на горнолыжных курортах «Эльбрус» и «Чегет». На Поляне Азау и горнолыжных трассах мобильный интернет «Билайна» стал работать на 20% быстрее (по сравнению с зимой прошлого года).

Директор Нальчикского отделения «Билайна» Сергей Тобоев сказал: «Билайн» готов к новому туристическому сезону в Приэльбрусье. Мы в 1,5 раза нарастили пропускную способность сети. Это позволит избежать перегрузок, даже если новый сезон продлится дольше, чем предыдущий. Спасибо нашим техническим специалистам, которые монтировали оборудование в непростых условиях высокогорья. Сейчас мы обеспечиваем уверенный сигнал в поселке Терскол, на Поляне Чегет, на Поляне Азау, станции канатной дороги «Старый Кругозор» и станции «Мир» (3500 м над уровнем моря). Горнолыжники и сноубордисты любят скорость, и мы надеемся, что наша связь во всех смыслах будет на высоте».

На курорте «Эльбрус» прошлый горнолыжный сезон продлился 224 дня, с 25 ноября 2024 г. по 6 июля 2025 г., трассы так поздно были закрыты впервые.

По официальным данным, с начала 2025 г. в Приэльбрусье побывало около 1 млн туристов.

