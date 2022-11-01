МТС поможет туристам спланировать отдых в гостиницах Кабардино-Балкарии

МТС поможет сделать региональные туристические порталы Кабардино-Балкарии удобнее для путешественников. Теперь на локальные туристические сайты в регионах можно добавить бесплатный модуль бронирования отелей, разработанный МТС Travel. Регионы при этом будут получать комиссию с забронированного и оплаченного на портале жилья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Региональные туристические центры могут бесплатно подключить модуль бронирования отелей с виджетом оплаты, встроив его в туристический портал и создав отдельный сайт в региональной стилистике. Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечит подразделение МТС Travel — компания «Броневик». За каждый оплаченный номер регион сможет получать комиссию от 6% стоимости бронирования и направлять эти деньги на развитие туризма. С этим модулем гости Кабардино-Балкарии смогут выбрать даты заселения, место проживания, количество гостей и указать нюансы размещения, а также оплатить проживание прямо на сайте туристического портала или любого сайта о путешествиях, а также на страницах гостиниц в интернете. Для этого не придется переходить на сторонние сайты.

МТС Travel и дочерняя компания «Броневик» обладают крупнейший инвентарной базой в стране. Она включает более 50 тыс. отелей, гостиниц, апартаментов, баз отдыха, санаториев. Так, в Кабардино-Балкарии для бронирования доступны более 50 отелей и апартаментов, в том числе в популярных для туристов локациях: Терсколе и Азау. С каждым объектом размещения компания работает без посредников. Это делает бронирование безопасным и позволяет избегать неприятных сюрпризов. Забронированный номер точно будет ждать своего постояльца в нужные сроки.

«Кабардино-Балкария на весь мир известна своими курортами и с каждым годом все большее количество путешественников выбирает для зимнего и летнего отдыха республику. Так, за девять месяцев Кабардино-Балкарию посетили более миллиона туристов, 70% из них побывали на курорте “Эльбрус”, при этом турпоток по сравнению с прошлым годом вырос на 16%. Важно поддерживать этот интерес комфортной организацией путешествий в нашу республику. Сотрудничество туристических организаций с надежной площадкой для подбора жилья от МТС Travel – это возможность обеспечить гостям комфортное пребывание на территории республики, а также поддержать местный гостиничный бизнес», — сказал директор филиала МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

Первыми в России модуль бронирования использовали на туристическом портале Ярославской области — «Ярославия». Теперь гости области могут узнать все необходимое о будущем путешествии, подобрать достопримечательности к осмотру и, не покидая пределы портала, забронировать номер в отеле.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.