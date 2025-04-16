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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО КБР Тырныауз

Россия - СКФО - КБР - Тырныауз


16.04.2025 Эксперты изучили геобренд Кабардино-Балкарии на основе Big Data 1
23.08.2017 «Мегафон» запустил 4G в самом высокогорном городе России 3
15.09.2016 «Ростелеком» реализовал проект «Безопасная Республика» в Кабардино-Балкарии 1
29.04.2016 «Ростелеком» реализует проект «Безопасная республика» в Кабардино-Балкарии 1
10.03.2016 «МегаФон» открыл фирменный салон в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской республики 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9145 2
Ростелеком 9860 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5542 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1400 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1374 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28158 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4108 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 580 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8497 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1332 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6966 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24523 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6504 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9441 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14048 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12329 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 104 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6457 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7997 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5368 1
Нафадзоков Азамат 7 2
Машуков Барасби 15 1
Эштреков Руслан 2 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 334 5
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 120 4
Россия - СКФО - КБР - Исламей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 393 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 571 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 399 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6439 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2458 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 265 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 831 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6506 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5875 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10109 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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