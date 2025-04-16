Эксперты изучили геобренд Кабардино-Балкарии на основе Big Data

Компания «Киберия» (Cyberia) и Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) представили результаты совместного исследования туристического потока Кабардино-Балкарской Республики (КБР), основанного на анализе открытых данных из медиа и социальных сетей, сайтов-агрегаторов жилья, туров и гидов региона. Исследование позволило экспертам увидеть ключевые тенденции и закономерности, по которым туристы выбирают, куда поехать, а также позицию КБР на туристической карте России. Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных.

«Массив собранной информации очень большой. А полученные результаты — это ценный источник информации для понимания реальных потребностей и ожиданий туристов и экскурсантов. Они позволят университету, органам власти и бизнесу принимать более обоснованные решения по развитию туристической инфраструктуры, улучшению сервиса и продвижению региона как привлекательного направления. КБГУ сможет использовать полученные данные при разработке образовательных программ, подготовке востребованных кадров для реального сектора экономики, подготовке курсовых, выпускных и исследовательских работ», — сказал Рамазан Лигидов, директор института менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства КБГУ.

О чем говорят данные

В рамках проекта эксперты проанализировали поисковые запросы с 2018 по 2024 гг. Выяснилось, что в 2018 г. в сети было около 400 тыс. запросов, связанных с КБР. С 2019 г. наблюдается их рост, а к 2022 г. их количество выросло до одного миллиона. В целом за указанный период число запросов, связанных с отдыхом в Кабардино-Балкарии, составило 5,36 млн.

Аналитики идентифицировали лидирующие регионы России, откуда прибывают туристы в КБР. Это Центральный федеральный округ (около 40%), а также регионы СКФО, в частности много туристов приезжают из Ставропольского края (около 35%). Анализ данных показал, что наибольшее число запросов именно из ЦФО (около двух млн) и СКФО (более 1,2 млн)

Согласно большим данным, КБР имеет положительный имидж в онлайн-пространстве: около 78% посетителей региона оставили на разных информационных ресурсах свои позитивные отзывы.

Однако исследование выявило зоны, требующие внимания. Например, в тематических отзывах туристы пишут о необходимости улучшить сервис и качество обслуживания, а также отмечают чрезмерную нагрузку на отдельных локациях, что создает неудобства и очереди.

При выборе туров и экскурсий гости региона интересуются природными достопримечательностями (68,87%). На первом месте здесь гора Эльбрус, на втором — Голубые озера и на третьей позиции — гора Чегет. Большой популярностью также пользуется национальная кухня кабардинцев и балкарцев. Как показывают полученные данные, у 77% туристов традиционные блюда национальной кухни вызывают восторженные эмоции.

Где можно использовать результаты исследования

По словам Рамазана Лигидова, полученные данные помимо прочего подтвердили гипотезу КБГУ об имеющемся потенциале и возможностях лечебно-оздоровительного и медицинского туризма региона, которые не используется активно, хотя у туристов есть спрос на эти услуги.

На основе результатов проекта ученые КБГУ сформируют ряд направлений для развития совместно с органами власти и партнерами, в том числе для активного продвижения медтуризма и высокогорной медицины.

«Полученные данные мы используем для готовящегося к запуску проекта «КБГУ – интегратор и центр компетенций медицинского туризма и высокогорной медицины в регионе». Его цель — создание на нашей площадке ведущего центра компетенций мирового уровня для развития медтуризма и высокогорной медицины в регионе, который будет способствовать социально-экономическому росту и повышению качества жизни населения», — сказал Рамазан Лигидов.

По информации пресс-службы вуза, проект предполагает создание кластера, объединяющего медицинские, образовательные и туробъекты. КБГУ станет его центром. Это поможет создать в республике конкурентоспособный сектор здравоохранения, интегрированный в национальную рыночную систему медицинского туризма.

Кроме того, результаты исследования позволяют КБГУ выступать в качестве экспертного центра, проводящего научные исследования, готовящего кадры для туристической отрасли и оказывающего консультационную поддержку органам власти и бизнесу. Также данные проекта могут быть использованы для разработки маркетинговых стратегий, улучшения туристической инфраструктуры, создания новых туристических продуктов и повышения качества обслуживания.

Одновременного обсуждается вопрос развития исследования в рамках реализации совместных проектов КБГУ и НИУ ВШЭ по разработке человекоцентричных моделей управления туристическим пространством города Тырныауз и курорта Эльбрус.

Создан ИИ-помощник «Туристический гид Кабардино-Балкарии»

Компания «Киберия» разработала для КБГУ прототип LLM-ассистента «Туристический гид Кабардино-Балкарии» на основе открытой модели Yandex GPT (восемь млрд параметров), дообученной на данных, которые собраны в рамках исследования геобренда Кабардино-Балкарской Республики.

Может использоваться в чат-ботах, голосовых помощниках и информационных системах для туристов. Отвечает на вопросы о достопримечательностях, маршрутах, инфраструктуре, культурных особенностях и истории региона. ИИ-помощник сможет предложить путешественникам активности, которые соответствуют их интересам и потребностям. Также этот инструмент поможет местным компаниям улучшить сервис и качество обслуживания туристов.

«Ассистент обучен с применением технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation), что позволяет дополнять ответы актуальной информацией из базы знаний. Возможности подобных ассистентов очень широкие. Их можно адаптировать под разные сферы, обучая, например, на нормативных документах (законы, ГОСТы, стандарты) для юристов, инженеров, госслужащих, или технической документации», — сказала директор компании «Киберия» Юлия Александрова.

Запустить чат-бот с ИИ-ассистентом планируется после его доработки и тестовых испытаний.