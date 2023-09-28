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«Мегафон» улучшил интернет-трафик в городе Нарткала

Жители и гости Нарткалы теперь могут пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с, современными технологиями, звонками в мессенджерах и другими цифровыми сервисами на высоких скоростях. «Мегафон» запустил в городе новое телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Благодаря дополнительной мобильной инфраструктуре в городе улучшилось покрытие голоса и вырос интернет-трафик, сейчас его средняя скорость составляет 25 Мбит/с. Это значит, что теперь любой пользователь может в одну секунду загрузить сразу несколько фотографий в ленту, а также показать местные термальные источники или виды на Главный Кавказский хребет близким по видеосвязи.

«Мы помогаем увеличить туристический поток в жемчужину Северного Кавказа — Кабардино-Балкарию. Во II квартале 2023 г. медианная скорость скачивания информации у «Мегафона» в республике превысила 30 Мбит/с. Благодаря скоростному интернету, пользователи делятся снимками заснеженных гор, бурлящих рек и загадочных ущелий со своими близкими. Гости региона через интернет могут рассказать о нас всему миру, передать местный колорит», — сказал Роман Терехин, директор «Мегафона» в Кабардино-Балкарии.

«Мегафон» обеспечил покрытие LTE в Долине нарзанов. Теперь гости из всех уголков страны могут поправлять здоровье на минеральных источниках и одновременно оставаться онлайн. Связь доступна и в других туристических локациях: в аэропорту Нальчика, на Голубых озерах, на склоне Чегет, а также на главной вершине страны — горе Эльбрус. Это базовая станция-рекордсмен — она построена на отметке 3890 м над уровнем моря и удерживает звание самой высокогорной не только в России, но и в Восточной Европе.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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