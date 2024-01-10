В Майском районе Кабардино-Балкарии улучшили голосовую связь и мобильный интернет

«МегаФон» установил телеком-оборудование в местах с повышенным спросом – в городе Майском и селе Октябрьском. Теперь абоненты оператора в этих местах пользуются устойчивой голосовой связью и интернетом на скорости до 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скоростной интернет впервые стал доступен на территории всего районного центра. Благодаря новым базовым станциям в центральной и южной частях Майского скорость интернета увеличилась вдвое, что логично привело и к росту трафика передачи данных. За месяц туристы и местные жители уже скачали более 7 ТБ данных. Этого хватит, чтобы больше пятисот тысяч раз посмотреть фильм с Владимиром Высоцким «Вертикаль», снятый в Кабардино-Балкарии.

В селе Октябрьском, расположенном в 12 километрах от города, благодаря новому оборудованию мобильная связь и скоростной интернет со скоростью до 75 Мбит/с появились впервые. Через село проходит участок федеральной трассы, ведущей на Нальчик, а значит многочисленные туристы, приезжающие в Кабардино-Балкарию, смогут с комфортом проехать по республике и всегда оставаться на связи с близкими.

«Над улучшением качества сети наши связисты работают в различных локациях и регионах. Сегодня абоненты остаются на связи не только в таких крупных городах республики, как Нальчик или Прохладный, но и в малонаселенных селах, аулах, а также на труднопроходимых туристических тропах. Например, в октябре «МегаФон» первым из операторов связи установил телеком-оборудование в одном из самых высокогорных ущелий России – Безенгийском. Теперь все, кто приезжает в это уникальное место, могут делиться фотографиями и видео в социальных сетях, а при необходимости, оперативно обратиться к спасателям за помощью и консультациями в путешествии», – сказал директор «МегаФона» в Кабардино-Балкарии Роман Терехин.

Также «МегаФон» в 2023 г. расширил 4G-покрытие в других популярных туристических местах Кабардино-Балкарии – на Эльбрусе, в Нарткале и в Долине нарзанов. Гости здесь скачивают данные с комфортной скоростью до 75 Мбит/с.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.