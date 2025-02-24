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Каппушев Расул



24.02.2025 Более 6 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Карачаево-Черкесии 1
06.12.2024 МТС: количество бронирований в Архызе во время межсезонья выросло на 198% 1
08.11.2024 МТС: Домбай и Архыз вошли в число лидеров по раннему бронированию на новогодние праздники 1
16.10.2024 В грибных местах Карачаево-Черкесии развернули обновленную сеть интернета 1
17.09.2024 МТС: Курорты Карачаево-Черкесии вошли в число самых посещаемых летом 2024 года 1
24.07.2024 МТС обеспечила связью аул Кобу-Баши и древнейшую Треугольную пещеру эпохи палеолита 1
31.05.2024 2,5 млн спам-звонков заблокировали с начала года в Карачаево-Черкесии 1
11.04.2024 Популярность горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии выросла на 20% 1
23.01.2024 Карачаево-Черкесия стала одним из лидеров по росту турпотока в 2023 году 1
03.11.2023 МТС оцифровала древний аул Кубина в Карачаево-Черкесии 1
18.10.2023 Туристов Карачаево-Черкесии будет встречать первый цифровой гид от МТС 1
12.07.2023 МТС оцифровала один из главных курортов Карачаево-Черкесии 1
02.03.2023 МТС организовала горячую линию для гостиниц в Архызе 1
06.02.2017 МТС отмечает рост спроса на мобильный интернет в Карачаево-Черкесии 2
11.11.2016 МТС завершил подготовку сети к горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии 1
16.10.2015 На хуторе Салиха впервые появилась мобильная связь 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Каппушев Расул и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 16
МТС Трэвел - MTS Travel 287 7
РГБ ЛПУ Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница 1 1
Курорты Северного Кавказа - КСК 7 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 6
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 653 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7792 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2737 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7682 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6638 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8506 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2930 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3962 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13969 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6468 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2097 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7639 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3908 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1394 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5069 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2478 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 223 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 1
Оповещение и уведомление - Notification 4672 1
МТС Big Data 275 5
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 73 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Google Play - Google Store - Android Market 3307 1
Apple - App Store 2903 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4987 1
МТС Мобильные сотрудники 111 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 928 1
Соболевская Виктория 1 1
Сикалиев Айтек 1 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 294 16
Россия - РФ - Российская федерация 145419 10
Беларусь - Белоруссия 5713 6
Армения - Республика 2294 5
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 80 4
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 387 4
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 51 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Карачаевск 18 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 328 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1529 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 585 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 674 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 873 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1294 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1576 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1321 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 755 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 512 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 801 1
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Россия - ДФО - Хабаровский край 875 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 679 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7502 1
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Россия - СФО - Кемеровская область 906 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2928 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 894 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 331 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - Кубань 201 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 255 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 844 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 715 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6299 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2673 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1088 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 596 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5864 2
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 94 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6429 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2408 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9891 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3719 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1759 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 1
СКГА - Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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