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МТС обеспечила связью аул Кобу-Баши и древнейшую Треугольную пещеру эпохи палеолита

МТС завершила очередной этап строительства сети 4G в населенных пунктах Карачаево-Черкесии. Благодаря строительству новой базовой станции скоростной интернет появился в горном ауле Кобу-Баши и в окрестностях древнейшей Треугольной пещеры, включенной в сборник «Сто Великих археологических открытий». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аул Кобу-Баши находится рядом с плато Баранаха и археологическим памятником – Треугольной пещерой. Она была заселена от 600 до 250 тыс. лет назад и является одной из древнейших пещерных стоянок раннего палеолита на Кавказе и в Восточной Европе. Обновленная сеть 4G обеспечит местных жителей, а также туристов и археологов скоростным интернетом и позволит всегда оставаться на связи.

«Мы активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое для того, чтобы у местных жителей и туристов был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке Карачаево-Черкесии, будь то такие места притяжения, как Архыз и Домбай или такие уникальные населенные пункты, как Кобу-Баши. Развитая ИТ-инфраструктура помогает не только создавать комфортные условия для жизни и работы в республике, но также способствует развитию внутреннего туризма и обеспечивает высокое качество услуг для всех отдыхающих», — отметил директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

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