МТС оцифровала один из главных курортов Карачаево-Черкесии

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о начале реализации программы развития туристической привлекательности курортов Северного Кавказа с помощью цифровых сервисов. В рамках программы МТС создала первый бесплатный аудиогид «Архыз. Баритовый водопад» и обеспечила безопасность путешественников на всех туристических маршрутах Карачаево-Черкесии с помощью умных GPS-трекеров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интерактивный аудиогид «Архыз. Баритовый водопад» начинается в центре поселка Архыз и ведет путешественника к Баритовому водопаду, который расположен прямо на склонах хребта Абишира-Ахуба. Прогулка до водопада с возвращением в поселок занимает около четырех часов, протяженность составит около пяти километров. Воспользоваться аудиогидом могут абоненты любых операторов бесплатно в приложении МТС Live. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play и найти аудиогид «Место силы. Баритовый водопад» в разделе «Онлайн-контент».

МТС также обеспечила подразделения Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесии и МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике 50 GPS-трекерами, которые помогут путешественникам оставаться на связи со спасателями во время походов и прогулок на многочисленных пеших маршрутах республики. Трекеры автоматически сообщат спасателям о нештатной ситуации, например, если турист отклонился от заданного маршрута, длительное время находится без движения, упал или нажал на устройстве кнопку SOS.

«Туристические достопримечательности Карачаево-Черкесии известны далеко за пределами республики и страны. Если раньше большинство туристов приезжали на отдых в республику во время горнолыжного сезона, то в последние годы Big data МТС фиксирует значительный прирост туристов летом. В прошлом году рост турпотока во время летнего сезона составил 14%, а в этом году за первый месяц число туристов увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом. Как показывают данные сервиса бронирования МТС Travel, летом в Архызе популярен туризм выходного дня - для пеших прогулок по горам приезжают гости из соседних регионов и бронируют жилье в среднем на два-три дня. В нашем аудиогиде мы с помощью местных краеведов и людей, влюбленных в родину, собрали по крупицам легенды и рассказы, которые познакомят с многогранной культурой нашей удивительной республики, а этническая музыка местных исполнителей, звучащая во время аудиопрогулки до водопада, позволит еще сильнее прочувствовать дух Карачаево-Черкесии. Уверен, что и аудиопутешествие, и туристические трекеры сделают пребывание туристов в республике еще более комфортным и безопасным», - отметил директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

«В Карачаево-Черкесии для туристов в зимний и летний сезон доступно 77 живописных маршрутов для начинающих и более опытных путешественников, большинство популярных маршрутов находится в Архызе и Домбае. За первое полугодие курорты Карачаево-Черкесии посетили уже свыше 1,233 млн туристов. И одной из самых главных составляющих качественного развития туризма является безопасность. Важно, чтобы у туриста в любой момент была возможность выйти на контакт, запросить помощь. Ситуация с доступностью в Карачаево-Черкесии мобильной связи и интернета в последние года меняется в лучшую сторону. Мы благодарны операторам за их работу, в том числе и экосистеме МТС, за масштабные проекты по развитию сети, а также за реализацию таких добрых и полезных социальных проектов. Министерство туризма и курортов республики готово поддерживать подобные начинания, приносящие пользу для развития внутреннего туризма», - сказал министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев.

«Такие современные гаджеты, как туристические трекеры, могли бы облегчить жизнь, как туристам, так и спасателям, поскольку могут моментально показать точное месторасположение туриста и позволят дозвониться до экстренной службы из любой, даже труднодоступной точки. Это особенно важно при происшествиях, когда путешественники получили серьезные травмы и им требуется экстренная помощь, а на счету каждая минута», - отметил начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Айтек Сикалиев.

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Получить GPS-трекер любой желающий турист или туристическая группа сможет бесплатно при регистрации туристического маршрута в отделениях МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

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Туристический трекер МТС работает на основе технологии GPS, он представляет собой тонкую, прочную пластину, которая легко помещается в рюкзак. Устройство поддерживает функцию голосовой связи, интернет, SMS-сообщений и оборудовано внутренними антеннами с высоким коэффициентом усиления связи, благодаря чему трекер в любой труднодоступной точке можно использовать как инструмент связи. Также цифровое решение оборудовано кнопкой SOS для моментального вызова помощи по всем каналам связи. Умный трекер поможет быстро зафиксировать местоположение туриста и в режиме реального времени отправлять информацию на платформу «Мобильные сотрудники», установленную на оборудовании спасателей.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.