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МТС оцифровала древний аул Кубина в Карачаево-Черкесии

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE в ауле Кубина Карачаево-Черкесии. Благодаря строительству новых базовых станций, скорость мобильного интернета в населенном пункте и его окрестностях выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аул Кубина расположен на левом берегу реки Кубань, в честь которого и получил свое название населенный пункт. В окрестностях аула находится крупнейший в России тепличный агрокомбинат «Южный», который обеспечивает жителей страны овощами. В результате строительства базовых станций и расширения сети LTE, скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза. Теперь местные жители и работники тепличного хозяйства смогут оценить новые скорости интернета.

«Карачаево-Черкесия богата не только природными красотами и историей, которая берет свое начало еще со времен до нашей эры, но и людьми. Например, улица, на которой установили новое телеком-оборудование МТС в ауле Кубина, названа в честь знаменитого местного жителя, поэта и писателя – Кали Джегутанова. Мы активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое для того, чтобы у местных жителей был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке республики, будь то туристические локации или небольшие населенные пункты, как Кубина. Уверен, что развитая инфраструктура способствует созданию комфортных условий для жизни и работы в республике», - сказал директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

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Цифровизация

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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