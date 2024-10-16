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В грибных местах Карачаево-Черкесии развернули обновленную сеть интернета

Цифровая экосистема МТС расширила мобильную сеть к разгару сезона «тихой охоты» в населенных пунктах Карачаево-Черкесии. Ускоренную сеть интернета развернули в высокогорных населенных пунктах, окрестности которых особенно популярны у местных грибников и туристов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В частности, благодаря модернизации телеком-оборудования, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили жители Кобу-Баши, Преградная, Курджиново, Маруха, а также популярного у туристов Архыза. Улучшения почувствуют и грибники, которые приезжают осенью в окрестности населенных пунктов на «тихую охоту». Благодаря мобильному интернету они могут оставаться на связи и пользоваться онлайн-навигаторами по дороге.

«Грибная охота в Карачаево-Черкесии популярна как среди местных жителей, так и среди туристов, которые специально приезжают в осенний сезон полюбоваться местными пейзажами и отдохнуть от городской суеты за успокаивающим досугом. Смартфон для грибников давно стал обязательным атрибутом не только удобства, но и безопасности. Мы анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости в республике», — отмечает директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

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