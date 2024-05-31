2,5 млн спам-звонков заблокировали с начала года в Карачаево-Черкесии

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Карачаево-Черкесии с начала 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих аналитику Big Data, МТС за это время заблокировала больше 2,5 млн вызовов, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего жителям Карачаево-Черкесии пытались дозвониться финансовые организации, спамеры с рекламными предложениями и коллекторы. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 11,8 секунды. Антиспам защита не только сэкономила время жителям Карачаево-Черкесии, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Если сложить весь объем заблокированных спам-звонков, которые поступили жителям Карачаево-Черкесии за год, то получится более 940 тыс. минут, что примерно равно 652 дням непрерывного разговора со спамерами. В ближайшее время у «Защитника» появится новая функция – он сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с предполагаемым мошенником. Сервис проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии ИИ проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев», – отметил директор МТС Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их «Защитник» блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту.

В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.