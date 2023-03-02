МТС организовала горячую линию для гостиниц в Архызе

МТС и туристическое коммьюнити «Архыз Club» запустили бесплатную горячую линию для гостей высокогорного курорта Архыз. Теперь туристы могут бесплатно проконсультироваться по вопросам организации отдыха – задать интересующие вопросы, касающиеся отдыха в регионе, подобрать проверенное жилье, а также тур с квалифицированным гидом на единой горячей линии тревел-коммьюнити Архыза, в которое входит более 60 гостиниц курорта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС организовала для «Архыз Club» единый номер горячей линии, а также интегрировала цифровой сервис, автоматически распределяющий звонки на телефоны сотрудников горячей линии. Цифровое решение помогает компании «Архыз Club» собирать статистику, чтобы контролировать нагрузку в зависимости от дня недели и времени суток и также уменьшать время ожидания на линии.

«Сегодня мы видим растущее количество обращений по автоматизации процессов от туристических организаций. И это не случайно, ведь курорты Архыз и Домбай известны на всю страну среди любителей горнолыжного отдыха. Согласно аналитике Big Data МТС, с каждым годом количество поклонников у курортов республики увеличивается, все чаще туристы возвращаются к нам летом. Сейчас много сервисов, в которых можно найти информацию о гостиницах и забронировать жилье, но есть туристы, которым нужна дополнительная консультация. Уверен, что горячая линия поможет обеспечить высокое качество услуг для желающих отдохнуть в Архызе», - отметил директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

«Для нас очень важно, чтобы для туриста, который собирается приехать на отдых в Архыз, был на всех этапах организован высокий уровень сервиса. У нас уже есть сайт, на котором собрана подробная и полезная информация о наших гостиницах и квалифицированных гидах, которые могут организовать экскурсии, но у гостей часто возникают вопросы и потребность в консультации. В этом им как раз всегда готовы бесплатно помочь наши специалисты на горячей линии. Цифровое решение МТС позволило нам минимизировать для туриста время ожидания на линии. В день нам поступает несколько десятков звонков, а во время пика бронирований в начале горнолыжного сезона число звонков было более ста. Без помощи цифрового сервиса нам было бы непросто обработать такое количество обращений», - сказала руководитель туристической компании «Архыз Club» Виктория Соболевская.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.