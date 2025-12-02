Разделы

В «Домклик» оценили спрос на посуточную аренду к Новому году

Аналитики «Домклик» изучили туристическую востребованность городов России в предстоящие новогодние праздники. Используя данные сервиса «Домклик24», эксперты определили топ-15 городов наиболее популярных у туристов. По сравнению с прошлым годом тройка лидеров осталась на месте: Москва, Казань и Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Наиболее востребованные города для посуточной аренды в новогодние праздники

Россияне стали активнее выбирать новые города для празднования Нового года. Если в прошлом году доля топ-15 городов превышала 75% от общего числа бронирований, то сейчас она составляет около 63%.

Как и в прошлом году, самыми популярными городами для посуточной аренды в новогодний период стали Москва (14% от общего количества бронирований), Казань (10%) и Санкт-Петербург (7%). Также среди городов-миллионников в топ-15 вошли Нижний Новгород (5,6%), Краснодар (2%) и Екатеринбург (1,6%).

В этом сезоне туристы, особенно из Московской агломерации, едут в близлежащие города – Кострому (3,8%), Ярославль (2,5%) и Рязань (2%). Также по-прежнему достаточно востребованы и курортные города такие как Кисловодск (4,4%), Ялта (3,1%) и Пятигорск (1,5%). Напротив, любители снежной зимы решили отправиться в Южно-Сахалинск (2%) и Псков (1,6%).

Сколько стоит новогоднее путешествие

Наиболее высокая ставка посуточной аренды сохраняется в Москве – 5,9 тыс. руб., что, однако, на 13% дешевле, чем в конце 2024 года. Тогда ставка посуточной аренды составляла около 6,8 тыс. руб. в день. По стоимости аренды с Москвой в этот раз сравнялся Южно-Сахалинск, там медианная ставка аренды также подобралась к 5,9 тыс. руб. Также в топ-3 самых дорогих направлений вошли Кисловодск (5,8 тыс. руб.) и Екатеринбург (5,7 тыс. руб.). От столицы Урала лишь немного отстал Нижний Новгород (5,6 тыс. руб.).

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro
Безопасность

С другой стороны ценовой шкалы расположился Псков с медианной ставкой 4 тыс. руб., что делает этот город самым доступным направлением в топ-15 рейтинга. В тройку по этому показателю также вошли Краснодар и Кострома (оба – по 4,3 тыс. руб.).

Методология

Чтобы определить самые востребованные города для посуточной аренды в новогодний период, аналитики Домклик собрали данные по количеству бронирований квартир за период с 29 декабря по 8 января и посчитали долю по каждому городу, выделив лидеров рейтинга. В расчет принимались данные на 1 декабря 2025 г. по квартирам, которые были забронированы через сервис «Домклик24» на новогодние праздники.

